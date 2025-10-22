Mirela, tânăra însărcinată ucisă în explozia din Rahova, este condusă astăzi pe ultimul drum. Gestul înduioșător făcut de apropiați

Tânăra de 24 de ani însărcinată care și-a pierdut viața în explozia devastatoare din Cartierul Rahova este condusă astăzi pe ultimul drum. Tragedia a îndoliat o țară întreagă, iar sute de oameni au venit să-i aducă Mirelei un ultim omagiu.

La aproape o săptămână de la explozia care a zguduit România, rudele și prietenii tinerei s-au strâns în curtea casei părintești din satul Malu Spart, județul Giurgiu, unde zeci de coroane și buchete de flori au fost așezate în semn de respect și durere. Procesiunea funerară este una copleșitoare, iar imaginile din sat arată atmosfera de la fața locului.

→ Imaginea 1/4: Tânăra este dusă astăzi pe ultimul drum. FOTO: Click!

Reporterii Click! au stat de vorbă cu familia îndurerată, care susține că intervenția autorităților a fost întârziată și că tânăra ar fi putut fi salvată, poate, dacă se intervenea mai repede.

„Dacă autoritățile ar fi intervenit mai repede, poate că am fi putut salva atât pe ea, cât și copilul”, a declarat una dintre rude.

Potrivit mamei Mirelei, medicii legiști au stabilit că tânăra a murit prin asfixiere, fiind prinsă sub dărâmături minute în șir. Cinci tone de beton s-au prăbușit peste apartamentul în care se afla.

Gest impresionant la înmormântare

În semn de omagiu, oamenii care au cunoscut-o pe Mirela au purtat tricouri albe cu portretul ei, iar pe mașinile din cortegiul funerar au fost lipite poze cu tânăra. Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât Mirela urma să devină mamă și se pregătea de nuntă.

Familia a pus în sicriul Mirelei o rochie de mireasă

„O punem deasupra… Nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea. Ce să mai îmbrace, săraca”, a declarat o rudă, conform Kanal D.

Fratele Mirelei, care se afla și el în locuință în momentul exploziei, a scăpat cu viață, dar tragedia l-a marcat profund.

Explozia din Rahova a avut loc pe 17 octombrie 2025 și a dus la moartea a trei persoane, 20 de persoane au fost rănite, dintre care 15 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimile au fost internate în șase spitale din Capitală, inclusiv Spitalul Floreasca, unde au fost internați trei pacienți.