Blocarea conturilor ROMATSA, regia care dirijează zborul avioanelor din România, pune presiune pe sistemul aerian național. Expertul în securitate Hari Bucur Marcu crede că autoritățile române sunt vinovate, dar vor găsi o soluție.

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), regie autonomă de stat aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor care gestionează, dirijează și securizează întregul trafic din spațiul aerian al României, ar putea rămâne fără niciun ban în următoarele săptămâni. Estimarea aparține chiar directorului general al ROMATSA, Adrian Cojoc.

Amenințarea care planează deasupra ROMATSA

S-a ajuns în această situație după ce pe conturile regiei autonome a fost pusă o poprire, în condițiile în care statul român a pierdut la Bruxelles procesul cu compania farmaceutică americană Pfizer. Este vorba despre un dosar în care americanii solicită daune României din cauza unor doze de vaccin anti-Covid care nu au mai fost achiziționate de statul român. Pfizer a avut câștig de cauză la Bruxelles, iar statul român este obligat să plătească acum o sumă importantă, 600 de milioane de euro.

Așa s-a ajuns ca tribunalul să pună poprire pe conturile ROMATSA unde ajung sumele colectate prin EUROCONTROL. Apoi, același tribunal a amânat până la începutul anului viitor analiza cererii depuse de regie românească pentru suspendarea popririi asupra veniturilor sale. Următorul termen a fost stabilit pentru 4 ianuarie 2027, iar până atunci sumele colectate prin EUROCONTROL rămân blocate. Problema este cu atât mai mare cu cât ROMATSA nu este finanțată de stat. Resursele principale financiare vin din tarifele achitate de operatorii aerieni pentru serviciile de navigație, iar peste 85% din venituri sunt colectate prin EUROCONTROL.

„O falsă problemă”

Expertul în politici de securitate Hari Bucur Marcu spune că este imposibil ca problema să nu fie rezolvată. Fost ofițer de aviație, el consideră că autoritățile române dau dovadă încă o dată de incompetență și gestionează catastrofal o situație la care nu ar fi trebuit din start să se ajungă.

În condițiile în care ROMATSA este entitatea care se asigură că toate avioanele care survolează România sau aterizează și decolează de pe aeroporturile românești circulă în siguranță, autoritățile române trebuie să rezolve urgent problema, spune el. Alternativa nu există.

Mai mult, ROMATSA și Ministerul Apărării Naționale au un departament de colaborare civil-militară. Astfel, este nevoie ca cele două instituții să comunice constant pentru a evita accidente aeriene între avioanele militare și aeronavele civile. Spre exemplu, ori de câte ori armata blochează anumite zone pentru trageri, ROMATSA trebuie să fie informată pentru a redirecționa avioanele de linie. Aceasta este o coordonare, nu o dirijare directă, ceea ce înseamnă că avioanele F-16 ale armatei trebuie să comunice și cu ROMATSA când se află în misiune.

Pe de altă parte, un avion militar poate fi gestionat de ROMATSA atunci când zboară în regim GAT (General Air Traffic).

„Nu riscă ROMATSA să rămână fără fonduri. Hai să fim serioși. Nu există, e o falsă problemă. Nu există posibilitatea să se intrerupă activitatea ROMATSA, o să se găsească soluții. Se vorbește de un credit și de tot felul de lucruri care ar fi... Sunt o mulțime de soluții. În nicio țară normală din lumea asta nu s-ar întâmpla așa ceva și nici nu s-a întâmplat până acum”, spune expertul.

Hari Bucur Marcu consideră că ROMATSA este unul dintre pariurile pierdute ale autorităților române, care nu s-au preocupat cu adevărat serios de această regie.

România, între incompetență, nepăsare și corupție și nepotism

„Acum să vă spun o chestie. În mod intenționat s-a lăsat ca corupția și nepotismul să conducă mai ales în domeniul aviației civile. Și nu vorbesc numai de ROMATSA. Ajunge să ne uităm la Aeroportul Otopeni, e cumplit. Oricui vine în România i se întoarce stomacul pe jos când ajunge în aeroportul acesta. A fost abandonat de autorități, iar de acolo, ca să ajungi la tren, trebuie să treci prin gropi, parcare, să urci cu bagaje de 20 de kilograme, niște scări, sau să stai la coada la lift cu zecile de oameni pentru un lift de patru persoane. Deci e o nebunie întreagă. Plus compania TAROM, coruptă și falimentară, dar ținută pe banii românilor”, mai spune el.

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În opinia sa, autoritățile române vor fi nevoite să iasă din inerție și să rezolve de această dată problema cu finanțarea. O soluție ar putea fi chiar cea care a fost deja invocată de fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a vorbit despre un credit prin Exim Bank. Astfel, cel mai probabil banii vor veni într-o primă fază cel mai probabil dintr-un credit, iar juriștii și economiștii ministerelor de Finanțe și Transporturilor, de care aparține ROMATSA, vor identifica rapid o soluție, este convingerea lui Hari Bucur Marcu.

„100%, activitatea de gestionare a spațiului aerian nu poate fi oprită, știu și autoritățile asta. ROMATSA se supune și legilor comerciale, așa că se vor găsi bani până la urmă pentru asta. Altfel nu poți opri zborurile într-o țară, nici în cea mai înapoiată țară din lume nu se poate întâmpla. Chiar nu mi-aș face o problemă din asta”, consideră Hari Bucur Marcu.

Soluția de rezervă dacă ne facem de râs

El vorbește și despre un viitor incert al angajaților ROMATSA. Inteligența artificială ar urma să preia în următorii ani sarcinile celor care dirijează traficul aerian, crede Hari Bucur Marcu.

„Realitatea este că în curând, vorbim de 2-3 ani maxim, această meserie va dispărea. Munca acestor oameni va fi făcută cu inteligență artificială. Deja 25% din locurile de muncă în America în momentul de față sunt pe meserii apărute după 2020. Înseamnă că în curând și la noi așa o să fie. E un decalaj de 2-3 ani, nu mai mult. Iar în ce privește ROMATSA, noi suntem prin spațiul aerian integrați și în NATO și în UE. Și în ultimă instanță, dacă ne-am face de râs și n-am fi capabili să rezolvăm acum problema ROMATSA, NATO și UE nu vor mai avea încredere că suntem capabili să ne ocupăm de acest control aerian și vor prelua ei cu totul”, avertizează expertul.

El dă exemplu Poliția Aeriană care se ocupă de siguranța spațiului aerian românesc. Armata Română este ajutată aici de aliații NATO, care au trimis avioane pentru a suplini slăbiciunile evidente ale României, explică Hari Bucur Marcu.

„Exact la fel este și cu Poliția Aeriană la noi. Știți că trebuia să o facem noi, dar nu suntem capabili singuri așa că trebuie să ne ajute alții. Pentru că noi nu suntem în stare să avem șase echipaje permanente cu Poliția Aeriană. Păi da, dar vedeți că acum ei se laudă că au doborut dronele alea. Acum sigur că armata se laudă că a doborât niște drone, dar de fapt v-o spun ca expert în aviație militară, ce au făcut acolo a fost simplu. N-a fost un efort mai mare decât într-un poligon. La antrenamente, orice pilot doboară fără probleme asemenea ținte”, încheie Hari Bucur Marcu.

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S-ar ajunge la izolarea și erodarea credibilității României

Situația ROMATSA a fost dezbătută în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în februarie 2026, dar într-o cu totul altă speță. S-a întâmplat după ce Curtea de Apel București a decis suspendarea, pentru 30 de zile, a certificatului prin care ROMATSA este desemnată furnizor de servicii de navigație aeriană, în urma un proces intentat de mai mulți controlori de trafic aerian. Aceștia au acuzat regia de discriminare la angajare. Atunci, CSAT a avertizat că o eventuală suspendare a activității ROMATSA ar genera „o vulnerabilitate sistemică majoră” pentru securitatea națională și ar putea duce la izolarea geopolitică a României, prin rerutarea coridoarelor aeriene europene.

„Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL. În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare”, a comunicat atunci CSAT.

CSAT a decis atunci ca Guvernul să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor care să asigure continuitatea serviciilor de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian.