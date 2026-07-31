 Alertă la granița României. Două avioane Eurofighter britanice au fost ridicate de la sol după detectarea unor ținte aeriene | adevarul.ro
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Alertă la granița României. Două avioane Eurofighter britanice au fost ridicate de la sol după detectarea unor ținte aeriene

Război în Ucraina
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Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, în noaptea de 30 spre 31 iulie, sistemele radar ale Armatei Române au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. În urma situației, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, dislocate la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea spațiului aerian.

A fost alertă aeriană în noapta de 30 spre 31 iulie. FOTO: Shutterstock
A fost alertă aeriană în noapta de 30 spre 31 iulie. FOTO: Shutterstock

Potrivit MApN, țintele au fost reperate în jurul orei 02.30, iar aeronavele britanice au decolat la ora 02.41. Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul nopții de 30 spre 31 iulie, în jurul orei 02.30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 02.41 pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert”, a transmis Ministerul Apărării.

Ulterior, reprezentanții Armatei au precizat că țintele aeriene nu au încălcat spațiul aerian al României.

„Țintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Acestea au evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Ulterior dispariției de pe sistemele radar, au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei. Alerta aeriană a încetat la ora 03.15”, a transmis MApN.

Alerta a fost generată în contextul unui nou atac cu drone lansat de Rusia asupra unor obiective din Ucraina aflate în apropierea graniței cu România.

Mesaje RO-Alert în Tulcea și avioane F-16 ridicate în aer în ultimele zile

Sistemele de supraveghere aeriană au detectat în repetate rânduri drone în apropierea Deltei Dunării, iar populația din nordul Dobrogei a fost avertizată prin mesaje RO-Alert privind riscul ca fragmente sau alte obiecte provenite din spațiul aerian să cadă pe teritoriul României.

Aceste avertizări au devenit tot mai frecvente din cauza atacurilor lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare și energetice din sudul Ucrainei, în apropierea frontierei române.

Cel mai recent incident major a avut loc duminică, 26 iulie, când forțele aeriene române au doborât drone care au pătruns pe teritoriul național, fiind a treia zi consecutivă în care au fost neutralizate astfel de aparate de zbor.

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