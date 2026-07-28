 Cine a pilotat avioanele F-16 trimise după drone. Baza 86 Aeriană Borcea dezminte informațiile apărute despre piloți | adevarul.ro
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Cine a pilotat avioanele F-16 trimise după drone. Baza 86 Aeriană Borcea dezminte informațiile apărute despre piloți

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Baza 86 Aeriană Borcea a dezmințit marți informațiile apărute în mediul online privind presupusa identitate a unui pilot român implicat în recentele misiuni de interceptare a dronelor.

Baza Aeriană Borcea dezminte informațiile despre identitatea piloților F-16. FOTO: Arhivă
Baza Aeriană Borcea dezminte informațiile despre identitatea piloților F-16. FOTO: Arhivă

Potrivit reprezentanților bazei, pe rețelele sociale au circulat mesaje care susțin că pilotul ar fi fiul unui fost comandant al unității. Au apărut, de asemenea, speculații privind modul în care sunt desemnați piloții pentru serviciul de alarmă.

Baza 86 Aeriană Borcea respinge ferm aceste afirmații”, se arată în mesajul transmis de unitatea militară.

De ce nu sunt făcute publice numele piloților

Reprezentanții bazei explică faptul că identitatea piloților implicați în astfel de misiuni nu este publică din motive de securitate operațională și pentru protejarea militarilor și a familiilor acestora.

Potrivit sursei citate, nedivulgarea unor informații precum numele piloților, turele de serviciu, tacticile sau procedurile folosite reprezintă o practică aplicată la nivelul forțelor aeriene NATO.

Baza Aeriană respinge și acuzațiile potrivit cărora desemnarea piloților pentru misiuni ar putea fi influențată de alte criterii decât cele profesionale.

Alocarea piloților pe misiuni de luptă se face exclusiv pe criterii de competență, certificare operațională și planificare riguroasă a orelor de zbor și de refacere, respectând legislația aeronautică. Nu există decizii arbitrare sau derogări de la aceste reguli”, au transmis reprezentanții bazei.

Baza 86 Aeriană precizează că misiunile de apărare a spațiului aerian sunt desfășurate permanent, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon și personalul navigant și tehnic sunt pregătite să intervină 24 de ore din 24.

Reprezentanții unității le recomandă oamenilor să trateze cu prudență informațiile neverificate și scenariile distribuite pe rețelele sociale.

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