 Primele blindate COBRA II fabricate în România au intrat în dotarea Armatei. MApN: peste 780 de vehicule vor fi produse la Mediaș | adevarul.ro
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Primele blindate COBRA II fabricate în România au intrat în dotarea Armatei. MApN: peste 780 de vehicule vor fi produse la Mediaș

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Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că a recepționat primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România, marcând începutul producției interne din cadrul programului de înzestrare a Armatei. Până la finalul contractului, peste 780 dintre cele 1.059 de vehicule comandate vor fi produse la Mediaș.

Primele blindate COBRA II fabricate în România au intrat în dotarea Armatei.FOTO:avunmasanayist.com
Primele blindate COBRA II fabricate în România au intrat în dotarea Armatei.FOTO:avunmasanayist.com

Potrivit MApN, producția locală a început în 2026, la fabrica din Mediaș, iar primele 12 vehicule construite în România au fost livrate Armatei în luna iulie.

„Primele vehicule blindate COBRA II produse în România au fost recepționate de Ministerul Apărării Naționale. Este un moment important pentru înzestrarea Armatei României și pentru dezvoltarea bazei industriale și tehnologice naționale din domeniul apărării”, a transmis instituția.

Ministerul subliniază că investițiile în domeniul apărării nu înseamnă doar achiziția de tehnică militară, ci și transfer de tehnologie, dezvoltarea capacităților de producție în România și crearea de locuri de muncă specializate.

Potrivit MApN, obiectivele asumate de statele membre NATO la Summitul de la Haga din 2025 privind creșterea investițiilor în apărare se reflectă inclusiv în consolidarea industriei naționale de profil.

Peste 780 de blindate vor fi fabricate în România

Contractul pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule tactice blindate ușoare COBRA II a fost semnat la 27 noiembrie 2024 cu compania Otokar, în urma unei proceduri de achiziție derulate în baza programului de înzestrare „Autovehicule tactice blindate de tip ușor” (ATBTU).

Valoarea contractului este de aproximativ 4,263 miliarde de lei, fără TVA (circa 852 de milioane de euro, fără TVA), iar vehiculele vor fi livrate în nouă configurații diferite.

Până la 14 mai 2026, Armata României recepționase deja 276 de vehicule COBRA II, livrate în perioada decembrie 2025 – martie 2026.

Pentru acest an este programată livrarea a 216 vehicule fabricate la Mediaș, inclusiv în patru configurații noi. Până la finalizarea contractului, peste 780 dintre cele 1.059 de blindate vor fi produse în România, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

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