 The Atlantic: Cum își folosește administrația Trump politica externă pentru avantaje politice și financiare | adevarul.ro
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The Atlantic: Cum își folosește administrația Trump politica externă pentru avantaje politice și financiare

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Un articol publicat de The Atlantic analizează schimbările profunde din politica externă americană sub administrația Donald Trump și modul în care interesele politice, ideologice și economice ajung să se intersecteze.

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii speciali ai lui Donald Trump
Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii speciali ai lui Donald Trump/FOTO:AFP

De la Brazilia și Groenlanda până la Canada și Europa, autoarea Anne Applebaum susține că influența SUA este exercitată tot mai mult prin presiune economică, alianțe politice și intermediari din afara diplomației tradiționale. Rezultatul, argumentează ea, este o redefinire a relației Americii cu aliații săi și a modului în care puterea americană este folosită în lume.

Cazul Braziliei

Autoarea pornește de la criza din vara lui 2025, când SUA au impus tarife de 50% produselor braziliene și au anulat vizele a opt judecători ai Curții Supreme. Judecătorul Alexandre de Moraes, care conducea procesul fostului președinte Jair Bolsonaro, a fost sancționat financiar. Potrivit lui Applebaum, oficialii brazilieni au constatat că nu mai pot discuta cu omologii lor din administrația americană, în timp ce apropiați ai familiei Bolsonaro aveau acces la Washington.

Ea susține că armistițiul a fost negociat cu ajutorul miliardarului Joesley Batista, a cărui companie a donat 5 milioane de dolari pentru învestirea lui Trump. Concluzia autoarei este că puterea americană nu mai este exercitată doar prin canale diplomatice tradiționale, ci și prin emisari informali și companii private.

O agendă ideologică

Applebaum afirmă că o parte a administrației vede politica externă ca pe un instrument al unei mișcări care vrea să schimbe nu doar SUA, ci și democrațiile aliate. Ca dovezi, ea citează discursurile vicepreședintelui JD Vance și ale secretarului de stat Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München și Strategia de Securitate Națională, care vorbește despre ajutorarea Europei să-și „corecteze traiectoria”. Autoarea o interpretează ca pe o justificare a sprijinului pentru partide de dreapta radicală din Europa.

Ea amintește vizitele oficialilor americani la lideri ai AfD, restricțiile de viză impuse fostului comisar european Thierry Breton și opoziția Washingtonului față de Legea serviciilor digitale a UE. Applebaum subliniază că legea impune platformelor obligații privind protecția minorilor și transparența algoritmilor și că nu există dovezi pentru acuzația de cenzură.

Interese comerciale

Autoarea trece în revistă mai multe cazuri în care, spune ea, interesele de afaceri se suprapun cu politica oficială. Dintre acestea, amintește negocierile trimisului Steve Witkoff privind acorduri energetice cu Rusia, structura Consiliului pentru Pace pentru Gaza și un acord privind rezerve de wolfram din Kazahstan, din care ar beneficia și fiii lui Trump. Potrivit New York Times, citat de autoare, Trump ar fi câștigat 2,2 miliarde de dolari în primul an al celui de-al doilea mandat, în mare parte din proiecte cripto. Fiii președintelui au negat că ar fi avut un rol în detaliile acordului din Kazahstan, iar Casa Albă a declarat că nu există conflicte de interese.

Groenlanda și Canada

În Groenlanda, Applebaum descrie vizita guvernatorului Louisianei, Jeff Landry, numit de Trump trimis special, și activitatea unor companii și investitori apropiați de administrație. Compania Greenland Energy a început să aducă echipamente pentru foraj fără aprobare oficială, iar autoritățile groenlandeze au amânat proiectul în august. Compania spune că proiectul nu are legătură cu anexarea.

În Canada, ea vede în tarife și în atenția acordată separatismului din Alberta o strategie de slăbire a țării. Alberta organizează pe 19 octombrie un referendum consultativ privind pornirea procesului de separare. Autoarea recunoaște că separatismul are rădăcini locale vechi și că sprijinul pentru el nu părea majoritar în această vară.

Reacția aliaților

Applebaum notează că aliații tradiționali ai SUA caută alternative: Canada a semnat un pact de apărare cu UE, blocul european a încheiat acorduri comerciale cu India și Australia, iar 26 de lideri mondiali au vizitat China în prima jumătate a lui 2026. Ea citează un ministru francez, potrivit căruia securitatea Europei nu poate depinde de alegătorii din Wisconsin.

Autoarea încheie cu un episod din vara aceasta: intervenția lui Trump pe lângă FIFA pentru anularea suspendării atacantului Folarin Balogun. Pentru ea, reacția internațională arată cât de puternic este sentimentul că SUA se consideră scutite de reguli.

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