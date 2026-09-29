Cei doi tineri filmați făcând sex pe acoperișul unui bloc din Oradea au fost identificați. S-au ales cu dosar penal

Cei doi tineri filmați în timp ce întrețineau relații sexuale pe acoperișul unui bloc din Oradea, chiar lângă un loc de joacă, au fost identificați de polițiști și chemați la audieri. În urma incidentului, pe numele lor a fost deschis un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Cei doi tineri filmați făcând sex pe acoperișul unui bloc din Oradea au fost identificați. Foto: FB Bihor

Incidentul s-a petrecut în seara de 14 septembrie, în cartierul Sovata. Cei doi au fost observați de trecători, iar unul dintre martori a sunat la 112 și a filmat momentul. Până la sosirea polițiștilor, cei doi plecaseră însă de la fața locului, notează ebihoreanul.ro.

Anchetatorii au reușit ulterior să-i identifice. Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul are între 30 și 40 de ani și este din județul Bihor, în timp ce femeia, cu vârsta între 20 și 30 de ani, este dintr-un alt județ.

Cei doi au recunoscut că formează un cuplu și le-ar fi spus polițiștilor că au acționat pe fondul unui moment de euforie, fără să se gândească la faptul că puteau fi observați de persoane aflate în zonă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri. Fapta este prevăzută de articolul 375 din Codul penal și se referă la săvârșirea în public a unor acte de exhibiționism sau a altor acte sexuale explicite.

Potrivit legii, fapta se poate pedepsi cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.