Destinația de vis care se confruntă cu o epidemie de HIV

O epidemie de HIV se extinde cu o viteză alarmantă într-o țară cunoscută mai degrabă pentru plajele exotice și turismul de lux. În ultimii 15 ani, numărul cazurilor a crescut de 12 ori, pe fondul exploziei consumului de metamfetamină cristalină, iar autoritățile au fost nevoite să declare urgență națională.

Fiji se confruntă cu HIV și dependența de metamfetamină Foto: arhivă

Fiji, cunoscută în principal ca destinație turistică tropicală, se confruntă în prezent cu două epidemii interconectate: HIV și dependența de metamfetamină cristalină. Cazurile de HIV au crescut de 12 ori între 2010 și 2025, iar la mijlocul lunii septembrie guvernul din Fiji a declarat urgență națională. Estimările indică peste 9.000 de cazuri, iar ministrul sănătății a anunțat că 1 din 60 de adulți trăiește cu HIV.

La conferința AIDS 2026 din iulie, de la Rio, Jason Mitchell, specialist în sănătate publică care coordonează răspunsul Fiji la epidemia HIV, a descris situația drept cea mai rapid crescătoare epidemie de HIV din lume, menționând că două treimi dintre cazuri sunt la persoane de 20-34 de ani. „Populația noastră tânără, activă și productivă este infectată în prezent cu HIV, iar dacă nu găsim rapid soluții, situația va continua să se înrăutățească”, a spus Jason Mitchell, pentru NPR.

O cauză principală este o altă epidemie paralelă: consumul rampant de metamfetamină cristalină în rândul tinerilor, care o injectează frecvent. Aceasta a dus la transmiterea HIV prin ace partajate.

Mark Lal, activist HIV în vârstă de 25 de ani din capitala Fiji, Suva, a declarat: „Doi dintre cei mai buni prieteni ai mei au murit”, a spus Mark Lal. „Majoritatea prietenilor mei au contactat HIV prin metamfetamină cristalină”.

Metamfetamina, în creștere după COVID

Metamfetamina cristalină circula de ani buni în Fiji, arhipelagul fiind folosit ca punct de tranzit pentru transporturile de droguri dinspre America de Sud către piețele din Australia și Noua Zeelandă. Însă, după pandemia de COVID-19, consumul local a explodat. Experții implicați în combaterea HIV leagă această creștere de două fenomene care s-au suprapus: șomajul tot mai ridicat și accesul din ce în ce mai ușor la droguri.

Sailosi Soqo, medic în echipa națională de răspuns la HIV, a declarat: „COVID-ul a fost o perioadă dificilă pentru fijieni. Majoritatea și-au pierdut locurile de muncă, au avut mai puține ore sau au rămas blocați acasă. În același timp, bănuim că restricțiile de călătorie, împreună cu securitatea sporită a frontierelor, au redus circulația narcoticelor către țările lor țintă. Drogurile care altfel ar fi mers mai departe au rămas în Fiji, alimentând această piață internă care nu exista cu adevărat înainte”.

Soqo sugerează că șomajul în spirală, împreună cu sănătatea mintală în deteriorare din cauza efectelor carantinei, au determinat tot mai mulți tineri fijieni să se îndrepte spre metamfetamină, inclusiv preadolescenți. „Comunitățile cu care lucrez raportează copii de chiar 9 ani care folosesc droguri injectabile”.

Potrivit Dashika Balak, medic care coordonează eforturile naționale de tratament, îngrijire și sprijin pentru HIV, riscul de transmitere a HIV a fost exacerbat și de trecerea la nivel național de la fumatul metamfetaminei la injectarea acesteia. Aceasta include practica numită „bluetoothing” sau „hotspotting”, în care o persoană injectează drogul, iar apoi altă persoană își injectează sângele.

Bluetoothing-ul este asociat în special cu situațiile de sărăcie extremă, în care consumatorii încearcă să obțină efectul drogului cu o cantitate cât mai mică de metamfetamină. Mitchell consideră că practica a prins teren în Fiji și pe fondul unei culturi a împărțirii: alcoolul și kava, băutura ceremonială tradițională, sunt consumate în mod obișnuit din același pahar sau bol. Un alt factor este lipsa acelor. Soqo susține că autoritățile au limitat accesul la ace și seringi în încercarea de a descuraja consumul de metamfetamină, măsură care, în opinia sa, a avut efectul nedorit de a încuraja practicile de tip bluetoothing.

Bluetoothing-ul a alimentat răspândirea HIV. Raportările sugerează că, în medie, o persoană infectată în Fiji transmite virusul altor 10 persoane. „Adaugi cultura existentă în Fiji de a împărți lucruri, plus accesul limitat la echipamente de injectare curate, și obții condițiile perfecte pentru transmiterea HIV”, conform Soqo.

Transmiterea pe cale sexuală și prevenirea

Epidemia de HIV din Fiji se răspândește și prin alte căi, inclusiv prin practici sexuale riscante. „Ceea ce știm este că raporturile sexuale, ca rută de transmitere, au reprezentat aproximativ 50% din cazurile noi de HIV în 2025”.

Balak afirmă că utilizarea redusă a prezervativului încurajează răspândirea HIV. Un sondaj din 2021 a constatat că, în rândul persoanelor de 15-49 de ani cu mai mulți parteneri sexuali în ultimul an, doar 24% dintre bărbați și 9% dintre femei au folosit prezervativ ultima dată când au întreținut raporturi sexuale. Lal confirmă acest lucru, după ce a contactat HIV în vara anului 2024 prin raporturi sexuale neprotejate cu un partener bărbat. „Te relaxezi o dată și, bum, se întâmplă” spune Mark Lal.

Creșterea cazurilor a determinat un aflux de ajutor extern pentru sprijinirea programelor noi de testare, prevenire și tratament HIV. Îngrijorat de ratele în creștere ale infecțiilor și de potențialul ca epidemia să se răspândească mai larg în Pacific, guvernul australian a anunțat în august un pachet de finanțare de 48 de milioane de dolari. Potrivit unei declarații pentru NPR, guvernul s-a angajat să sprijine răspunsul Fiji la HIV pentru a preveni infecțiile noi, a îmbunătăți diagnosticarea precoce și a extinde accesul la tratament.

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Una dintre primele priorități pentru organizațiile australiene care lucrează cu Fiji este ca testarea HIV să fie disponibilă în toate clinicile prenatale. În 2025, 59 de bebeluși s-au născut cu HIV.

„Încercăm să obținem o implementare fiabilă a acestor teste, astfel încât fiecare femeie însărcinată, oriunde în țară, să fie testată pentru HIV”, a declarat Storm Holwill, medic în sănătate publică la Institutul Peter Doherty pentru Infecție și Imunitate din Melbourne.

Orice persoană HIV pozitivă ar urma să primească medicamente antivirale care suprimă virusul, cunoscute sub numele de antiretrovirale, pentru a limita șansele ca HIV să fie transmis in utero.

Accesul la tratament și provocările logistice

Prevenirea noilor infecții la scară largă se dovedește însă mult mai dificilă. Consumul de metamfetamină este concentrat în rândul unora dintre cele mai sărace și vulnerabile comunități din Fiji, inclusiv persoane fără locuință sau adresă stabilă. Situația îngreunează accesul acestora la testare și face mai dificilă administrarea tratamentului de către cadrele medicale.

Balak explică faptul că, deși se crede că între 9.100 și 12.000 de persoane din Fiji au HIV, doar 5.676 dintre aceste cazuri au fost diagnosticate oficial. Și mai puțini iau în mod regulat antiretrovirale pentru a-și ține afecțiunea sub control. „Unii opresc tratamentul, iar unii nu pot fi contactați pentru că datele lor de contact sunt incomplete”, a spus Dashika Balak.

Aceasta înseamnă că, deși ajutorul Australiei oferă Fiji acces abundent la medicamente precum pastilele PrEP pentru blocarea infecțiilor HIV, aducerea acestor medicamente la persoanele potrivite nu este simplă. „Tocmai am introdus PrEP acum aproximativ două luni”, a spus Jason Mitchell. „Adoptarea a fost foarte lentă, în timp ce, în același timp, tratamentul antiretroviral este disponibil gratuit, dar în prezent stă pe rafturi”.

Lal susține că una dintre cele mai mari probleme este lipsa de conștientizare. El spune că mulți oameni din Fiji nu au auzit niciodată de aceste medicamente. Chiar și pentru cei care au auzit, obținerea lor necesită o călătorie lungă către unul dintre cele trei centre clinice dedicate, fie în orașele Suva și Lautoka, fie în orașul Labasa. Deoarece populația Fiji este răspândită pe mai mult de 100 de insule, Lal spune că o astfel de călătorie descurajează probabil mulți oameni să caute îngrijire. „Dacă știu că medicamentele sunt departe, nici nu vor să le acceseze. Într-o țară ca a noastră, unde religia este importantă, oamenii în loc să meargă s-ar ruga și ar crede că Dumnezeu îi va vindeca”, a spus Mark Lal.

Clinici mobile și ace curate

Pentru a îmbunătăți accesul la PrEP și antiretrovirale, Balak și colegii săi au început să creeze echipe dedicate de răspuns la HIV în 21 de locații din țară. „În curând vor putea să își comande propriile antiretrovirale [și] să le distribuie și să își gestioneze complet pacienții singuri”.

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Pentru a găsi mai multe persoane care trăiesc cu HIV, echipa recrutează și instruiește lucrători de sprijin din rândul comunității, inclusiv unii consumatori existenți de metamfetamină care sunt HIV pozitivi. Balak speră că acesta ar putea fi o modalitate de a conecta mai multe dintre persoanele cu risc crescut de a contracta HIV cu echipele medicale.

Consumul de metamfetamină rămâne o problemă tensionată, iar unele dintre schemele propuse pentru a aborda răspândirea HIV au intrat în conflict cu aplicarea legii. Pentru a rupe lanțurile infecțiilor care provin din ace contaminate, Soqo a propus furnizarea a mii de ace și seringi sterile către comunitățile de consumatori de metamfetamina. Cu toate acestea, Soqo spune că guvernul blochează planul. „Directorul procuror ne-a spus: «Dacă le distribuiți, vă vom aresta și vă vom acuza de complicitate»”. „Ca rezultat, am acum un depozit plin cu ace și seringi, care doar adună praf”, a spus Sailosi Soqo. Guvernul Fiji nu a răspuns unei solicitări de comentariu din partea NPR.

Există însă mai mult optimism că alte abordări ar putea face o diferență semnificativă. Fiji urmează să primească provizii din medicamentul lenacapavir, o formă injectabilă de PrEP care oferă celor cu risc de infecție din cauza comportamentului sexual sau a consumului de droguri o protecție de aproape 100% împotriva HIV. Deoarece acest nou medicament preventiv trebuie administrat doar de două ori pe an, Mitchell consideră că va fi mai ușor să convingi oamenii să îl folosească, comparativ cu pastilele zilnice.

Pentru a preveni ca femeile să contracteze HIV de la partenerii lor în timpul sarcinii, clinicile prenatale speră să înceapă să ofere inele vaginale, care eliberează lent un medicament antiretroviral protector pe parcursul unei luni.

Asemenea inovații sunt extrem de necesare. Proiecțiile sugerează că, dacă epidemia continuă în ritmul actual, 25.000 de persoane din Fiji vor trăi cu HIV până în 2029, cifre care, potrivit lui Soqo, ar împinge sistemul de sănătate fragil al Fiji spre prăbușire. „Timpul nu este de partea noastră”. „Cu numerele actuale, deja ne luptăm. Toate spitalele noastre principale sunt supraaglomerate și au probleme cronice cu lipsa de personal. Spitalele noastre de tuberculoză și unitățile de asistență medicală primară ne spun că văd o creștere a cazurilor de HIV avansat și sunt copleșite. Imaginați-vă cum vor fi lucrurile peste trei ani. Este nevoie urgentă de mai multă acțiune acum”.