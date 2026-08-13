Alertă la graniță. O dronă a intrat în spațiul aerian al României în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în noaptea de miercuri spre joi, în timpul unui atac aerian desfășurat în apropierea frontierei cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale anunță că aparatul a fost monitorizat timp de aproximativ 10 minute, după care a revenit în spațiul aerian ucrainean.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 01:27, un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în apropierea frontierei fluviale cu România.

RO-Alert în nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au decis instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 01:30.

În același timp, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Ținta a zburat aproximativ 10 minute deasupra României

Potrivit MApN, radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ 2 kilometri sud de localitatea Pardina.

Ținta a evoluat timp de aproximativ 10 minute în spațiul aerian românesc, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României și a revenit în Ucraina, la aproximativ 13 kilometri sud-vest de localitatea Chilia Veche.

La scurt timp după ieșirea aparatului din spațiul aerian românesc, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Alerta aeriană pentru nordul județului Tulcea a fost ridicată la ora 02:42.