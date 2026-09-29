Nicu Ștefănuță critică avizele date miniștrilor propuși de Mureșan: „Brâncuși nu ar trece un test de sculptură, dar o maimuță care cioplește un bambus da”

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European și europarlamentar independent, a criticat modul în care s-au desfășurat audierile miniștrilor propuși pentru Cabinetul condus de Siegfried Mureșan. Reacția sa vine după ce candidații au primit, în urma audierilor din comisiile de specialitate, câte opt avize favorabile și opt negative.

Nicu Ștefănuță critică avizele date miniștrilor propuși de Mureșan. Foto: Parlamentul European.

Ștefănuță a contestat criteriile pe baza cărora au fost evaluate persoanele propuse pentru funcțiile de miniștri și a criticat în special respingerea unor candidați.

„Deci Oana Gheorghiu, care a ridicat un spital de jos, nu este competentă pentru a fi ministră. Asta e decizia comisiei de specialitate, plină de foști miniștri ce nu au ridicat nimic”, a scris Nicu Ștefănuță pe Facebook.

Europarlamentarul a făcut apoi o comparație ironică referitoare la modul în care funcționează evaluarea candidaților în Parlament.

„În politica polarizată complet, Brâncuși nu ar trece un test de sculptură, dar o maimuță care cioplește un bambus da.”

Ștefănuță a susținut că rezultatul audierilor reflectă, în opinia sa, o problemă mai largă a clasei politice și a modului în care sunt tratate opiniile diferite.

„Acesta este eșecul complet al politicii românești: uciderea oricărui spirit critic și al respectului pentru diferență din democrație. Ion Rațiu a mai murit o dată și azi”, a mai transmis europarlamentarul.

Guvernul Mureșan, votat miercuri în Parlament

Parlamentul se va reuni miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00, pentru a decide dacă acordă votul de încredere Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Pentru învestirea Executivului sunt necesare 233 de voturi.

Cu o zi înaintea votului, președintele Nicușor Dan a declarat că este momentul ca actuala criză politică să se încheie și a făcut apel la partide să pună interesul național înaintea disputelor politice. Șeful statului a spus, de asemenea, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție.

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”, a declarat Nicușor Dan.

În același context, președintele a afirmat că, indiferent de rezultatul votului, România își va păstra traiectoria financiară și că există un consens politic în această privință.