Două tornade au lovit vineri orașul Marsala, din vestul Siciliei, provocând distrugeri importante și rănind mai multe persoane. Cel puțin 11 oameni au fost transportați la spital, iar 273 de elevi au fost evacuați dintr-o școală avariată de furtună.

Două tornade au lovit Sicilia. Foto: Captură Video / X

Fenomenele s-au apropiat de coastă dinspre Marea Mediterană. Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind două trombe de apă înaintând spre oraș, înainte ca vântul puternic să lovească zona, notează The Guardian.

Printre persoanele rănite se află un bărbat de 70 de ani, internat în stare critică la spitalul din Mazara del Vallo, cu multiple fracturi. La școala afectată, șase copii au suferit tăieturi și zgârieturi minore, însă toți cei 273 de elevi au fost evacuați în siguranță.

Vântul violent a spart geamuri, a răsturnat mașini și a provocat avarii mai multor clădiri. Imaginile realizate după furtună arată săli de clasă cu mobilier răsturnat și ferestre distruse.

Sudul Italiei se confruntă periodic cu fenomene meteorologice extreme. Temperaturile ridicate ale Mării Mediterane pot furniza energie suplimentară unor furtuni intense, iar cercetătorii analizează modul în care încălzirea mării, asociată schimbărilor climatice, influențează aceste fenomene.

Autoritățile locale continuă evaluarea pagubelor provocate la Marsala și monitorizează situația după trecerea celor două tornade.