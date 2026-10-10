 Două tornade extrem de violente au lovit Sicilia. Mașini răsturnate, clădiri avariate și 273 de elevi evacuați | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 10 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Două tornade extrem de violente au lovit Sicilia. Mașini răsturnate, clădiri avariate și 273 de elevi evacuați

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Două tornade au lovit vineri orașul Marsala, din vestul Siciliei, provocând distrugeri importante și rănind mai multe persoane. Cel puțin 11 oameni au fost transportați la spital, iar 273 de elevi au fost evacuați dintr-o școală avariată de furtună. 

Două tornade au lovit Sicilia.
Două tornade au lovit Sicilia. Foto: Captură Video / X

Fenomenele s-au apropiat de coastă dinspre Marea Mediterană. Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind două trombe de apă înaintând spre oraș, înainte ca vântul puternic să lovească zona, notează The Guardian. 

Printre persoanele rănite se află un bărbat de 70 de ani, internat în stare critică la spitalul din Mazara del Vallo, cu multiple fracturi. La școala afectată, șase copii au suferit tăieturi și zgârieturi minore, însă toți cei 273 de elevi au fost evacuați în siguranță.

Vântul violent a spart geamuri, a răsturnat mașini și a provocat avarii mai multor clădiri. Imaginile realizate după furtună arată săli de clasă cu mobilier răsturnat și ferestre distruse.

Sudul Italiei se confruntă periodic cu fenomene meteorologice extreme. Temperaturile ridicate ale Mării Mediterane pot furniza energie suplimentară unor furtuni intense, iar cercetătorii analizează modul în care încălzirea mării, asociată schimbărilor climatice, influențează aceste fenomene.

Autoritățile locale continuă evaluarea pagubelor provocate la Marsala și monitorizează situația după trecerea celor două tornade.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
digi24.ro
image
Greșeli care te pot lăsa fără permisul auto aproape imediat. Ce abateri îi pot lăsa pe șoferi fără dreptul de a conduce
stirileprotv.ro
image
Șantierul Naval Mangalia, super-afacere pentru olandezii de la Damen, care l-au băgat în faliment. Profit de 115 milioane euro, după ce au plătit 23 de milioane în 2017 și primesc acum 138 de milioane de la Rheinmetall
gandul.ro
image
România, la coada Europei la plata profesorilor. De ce profesorii din Vest câștigă de peste trei ori mai mult
mediafax.ro
image
A rupt legătura cu frații și are grijă doar de fata lui: „A trebuit să vând cu 260.000 de euro și vila!”. Drama de după viața de fotbalist!
fanatik.ro
image
Povestea profesoarei de Chimie care la 79 de ani încă mai predă la clasă
libertatea.ro
image
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
VIDEO Erau ÎN DIRECT când a început cutremurul de 7,7 grade. Imaginile au făcut înconjurul planetei: 12 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
La 57 de ani, a pornit din Sibiu cu bicicleta și cortul, iar după 100 de zile a ajuns pe trei continente. Țara de care a rămas surprins
click.ro
image
Fostul șef al BND arestat pentru trădare are un asociat în România: un fost secretar de stat în MApN, apropiat al lui Liviu Dragnea
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Momentul în care un copac se prăbuşeşte peste maşini pe Iuliu Maniu, în Capitală. Un livrator a fost rănit
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
cancan.ro
image
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
newsweek.ro
image
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
prosport.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul premier
playtech.ro
image
Cum a fost dat afară Marcel Puşcaş din FRF: „Într-o lună am fost măcelărit!”
fanatik.ro
image
ANM avertizează: ploi în toată țara, ninsori la munte și rafale de până la 90 km/h
ziare.com
image
Românul care a ajuns de la muncitor necalificat la o avere de zeci de milioane de euro. Ce studii are
digisport.ro
image
Vor fi chemați tinerii în Armată pe 20 octombrie? Precizările oficiale ale MApN
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă NU se mai schimbă în 2026. Gata, s-a decis, o singură oră tot anul!
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 10-11 octombrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Jurnalul de front al unui căpitan român care a luptat la Stalingrad, făcut public după mai bine de 80 de ani: „Voi sunteți eroi ai neamului!”
actualitate.net
image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre apropierea de Dan Alexa în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc: „Eu cu el până la moarte”
click.ro
image
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
click.ro
image
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Regina Maxima în rochie de mireasă Valentino la nunta ei cu Willem Alexander în 2002 GettyImages 856185 jpg
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Persoana apropiată care l-a păgubit pe Puya: „Nu prea îi plăceau calculele”. Ce spune artistul despre retragerea din muzică
image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre apropierea de Dan Alexa în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc: „Eu cu el până la moarte”

OK! Magazine

image
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa