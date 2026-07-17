Video Camioane răsturnate de o tornadă pe o autostradă din Franța. Momentul terifiant, surprins în imagini: „Mașina vibra în interior”

O tornadă a lovit zona Saint-Étienne, în Franța, lăsând în urmă imagini apocaliptice: două camioane răsturnate pe autostrada A72, copaci smulși din rădăcini, acoperișuri distruse și clădiri avariate. Fenomenul rar s-a produs în timpul unei furtuni supercelulare violente.

Fenomenul meteorologic s-a produs joi, 16 iulie, la sfârșitul după-amiezii, când o furtună supercelulară deosebit de violentă a traversat zona de nord a orașului Saint-Étienne.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată o pâlnie de tornadă clar vizibilă sub baza norului de furtună, în timp ce vântul puternic ridica resturi și provoca haos la sol.

Serviciul meteorologic francez Météo-France a confirmat că au fost raportate „fenomene de tornadă” în apropierea orașului Saint-Étienne. Primele evaluări arată că furtuna a produs pagube semnificative în mai multe localități din zonă.

Cele mai spectaculoase imagini sunt cele surprinse pe autostrada A72, unde două camioane au fost răsturnate de forța vântului. De asemenea, mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini, iar acoperișuri și clădiri au fost afectate de rafalele extreme.

Șofer: „Mașina vibra în interior”

Unul dintre cei care au asistat direct la formarea tornadei a fost Mathis Tosalli, care se afla la volan în jurul orei 18.00, în apropierea Spitalului de Nord din Saint-Priest-en-Jarez, la nord de Saint-Étienne.

Tânărul șofer a reușit să filmeze fenomenul din mașină, iar imaginile surprind momentul în care tornada se apropie și ridică obiecte în aer.

„Mașina vibra în interior. A fost terifiant, dar excepțional”, a spus acesta, potrivit lefigaro.

Peste 400 de intervenții ale pompierilor în Loire

Bilanțul autorităților arată amploarea fenomenului. „În total, brigada de pompieri din Loire a intervenit la 422 de incidente”, a declarat Adrien Sperry, șeful de cabinet al prefectului din Loire, pentru franceinfo.

Meteorologii avertizează: furtuni și vijelii cu rafale de până la 70 km/h în mai multe județe

„Din fericire, în acest moment, este vorba doar despre pagube materiale. Magazine și acoperișuri au fost avariate, copaci au căzut pe drumuri, iar două camioane s-au răsturnat pe autostrada A72, care a fost redeschisă”, a precizat oficialul.

53.000 de locuințe fără curent după furtunile puternice

Furtunile violente au afectat mai multe regiuni din Franța și au provocat numeroase întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

În actualizarea transmisă vineri dimineață, la ora 7.00, compania Enedis a anunțat că aproximativ 53.000 de locuințe au rămas fără curent electric în urma furtunilor de joi seară.

Cele mai afectate au fost regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, unde aproximativ 25.000 de clienți au rămas fără electricitate, și Nouvelle-Aquitaine, unde circa 20.000 de locuințe necesitau restabilirea alimentării.

Tornada, formată într-o furtună supercelulară

Meteorologii au explicat că fenomenul observat în apropiere de Saint-Étienne s-a format în interiorul unei furtuni supercelulare, una dintre cele mai violente forme de furtună.

Aceste fenomene apar atunci când o masă de aer foarte cald și umed intră în contact cu aer rece aflat la altitudine, creând condiții favorabile pentru curenți ascendenți puternici și rotații intense ale vântului.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor, însă până în prezent nu au fost raportate victime, ci doar pagube materiale importante în mai multe regiuni afectate de furtunile violente.