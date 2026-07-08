search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Tornadă cu rafale de 260 km/h în China, soldată cu 11 morți, sute de răniți și mii de case distruse. Momente dramatice din Hubei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O tornadă puternică a lovit luni seară provincia Hubei, din centrul Chinei. Rafalele de vânt au atins viteze de până la 260 km/h, provocând distrugeri masive în una dintre cele mai importante regiuni industriale ale țării. Cel puțin 11 persoane au murit și peste 331 au fost rănite.

O tornadă puternică a lovit luni seară provincia Hubei din China. FOTO: captură video X
O tornadă puternică a lovit luni seară provincia Hubei din China. FOTO: captură video X

Agenția de presă Xinhua informează că peste 4.855 de locuințe au fost avariate în urma furtunii. Printre cele mai afectate zone se numără orașele Huanggang și Ezhou.

În Huanggang, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost pur și simplu „aspirat” din apartamentul său aflat la etajul 12, împreună cu mobilierul din locuință. Presa locală relatează că acesta este internat în stare gravă la terapie intensivă. Tot aici, mai multe camioane grele au fost aruncate de vânt pe distanțe de până la 30 de metri.

În orașul Ezhou, cinci persoane și-au pierdut viața, iar autoritățile au mobilizat peste 3.000 de salvatori pentru intervenții, descriind pagubele drept imense.

Tornada devastatoare din provincia Hubei a dus la distrugerea completă a unei secții de poliție. Imaginile pot fi urmărite mai jos.

Meteorologii spun că fenomenul extrem a fost provocat de suprapunerea efectelor Taifunului Maysak cu sezonul ploios timpuriu. Tornadele sunt rare în provincia Hubei, ultima fiind înregistrată în mai 2021.

În paralel, sud-vestul regiunii Guangxi este afectat de inundații severe. Patru persoane au murit, opt sunt date dispărute, iar peste 600 de oameni așteptau evacuarea marți după-amiază.

Tot în Guangxi, peste 800 de șerpi au scăpat de la o fermă de reptile inundată. Un localnic a fost mușcat și a fost transportat la spital, în timp ce echipe formate din voluntari încearcă să captureze animalele.

În fața valului de dezastre naturale, președintele Xi Jinping a cerut autorităților un „efort total de salvare și ajutorare” și relocarea persoanelor afectate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
digi24.ro
image
”Psycho” maghiar. Un bărbat a atacat o femeie la duș, dar a fugit după ce aceasta l-a stropit cu apă. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Top 3 vehicule de la STB care se defectează în condiții extreme, cum este căldura din timpul verii: „Ne salvează autobuzele și troleibuzele noi”
gandul.ro
image
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
mediafax.ro
image
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir
fanatik.ro
image
Nicușor Dan, înaintea începerii Summitului NATO de la Ankara: „Cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România”. Dar șeful statului are o întrebare
libertatea.ro
image
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
digisport.ro
image
Matt Damon spune că noua peliculă regizată de Christopher Nolan, care o să apară săptămâna viitoare, a fost cea mai dificilă experiență din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
Rezultatele finale la Evaluarea Naţională 2026 vor fi publicate astăzi
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
Un șezlong în România a ajuns să coste mai mult decât în Grecia. Cât ajunge să plătească o familie la plajă
playtech.ro
image
Ce s-ar întâmpla, de fapt, cu AUR dacă ar fi organizate alegeri anticipate? „Iau sub 30%, au greșit că n-au votat Guvernul Veștea”
fanatik.ro
image
Putin a ajuns în cea mai grea situație din ultimii 25 de ani. S-a spulberat mitul invincibilității Rusiei
ziare.com
image
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
digisport.ro
image
Singura medie de 10 la Bacalaureat din Sibiu, obținută de un sportiv: „Mă așteptam să iau o notă mare, dar nu la 10 curat”. Ce planuri de viitor are absolventul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă
romaniatv.net
image
Horoscop 8 iulie: Energia zilei aduce schimbări, claritate și noi oportunități
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, prima apariție împreună! Ce declarații au făcut despre nuntă? „Ne-am găsit: sacul și peticul!”
click.ro
image
Singurul oraș din România unde promovarea la Bacalaureat a fost 0%. Toți candidații au picat examenul
click.ro
image
Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru pentru întâlnirea cu Donald Trump. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă”
image
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, prima apariție împreună! Ce declarații au făcut despre nuntă? „Ne-am găsit: sacul și peticul!”

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii