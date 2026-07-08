Video Tornadă cu rafale de 260 km/h în China, soldată cu 11 morți, sute de răniți și mii de case distruse. Momente dramatice din Hubei

O tornadă puternică a lovit luni seară provincia Hubei, din centrul Chinei. Rafalele de vânt au atins viteze de până la 260 km/h, provocând distrugeri masive în una dintre cele mai importante regiuni industriale ale țării. Cel puțin 11 persoane au murit și peste 331 au fost rănite.

Agenția de presă Xinhua informează că peste 4.855 de locuințe au fost avariate în urma furtunii. Printre cele mai afectate zone se numără orașele Huanggang și Ezhou.

În Huanggang, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost pur și simplu „aspirat” din apartamentul său aflat la etajul 12, împreună cu mobilierul din locuință. Presa locală relatează că acesta este internat în stare gravă la terapie intensivă. Tot aici, mai multe camioane grele au fost aruncate de vânt pe distanțe de până la 30 de metri.

În orașul Ezhou, cinci persoane și-au pierdut viața, iar autoritățile au mobilizat peste 3.000 de salvatori pentru intervenții, descriind pagubele drept imense.

Tornada devastatoare din provincia Hubei a dus la distrugerea completă a unei secții de poliție. Imaginile pot fi urmărite mai jos.

Meteorologii spun că fenomenul extrem a fost provocat de suprapunerea efectelor Taifunului Maysak cu sezonul ploios timpuriu. Tornadele sunt rare în provincia Hubei, ultima fiind înregistrată în mai 2021.

În paralel, sud-vestul regiunii Guangxi este afectat de inundații severe. Patru persoane au murit, opt sunt date dispărute, iar peste 600 de oameni așteptau evacuarea marți după-amiază.

Tot în Guangxi, peste 800 de șerpi au scăpat de la o fermă de reptile inundată. Un localnic a fost mușcat și a fost transportat la spital, în timp ce echipe formate din voluntari încearcă să captureze animalele.

În fața valului de dezastre naturale, președintele Xi Jinping a cerut autorităților un „efort total de salvare și ajutorare” și relocarea persoanelor afectate.