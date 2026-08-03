 Cutremur cu magnitudinea 5,3 în Egipt. Seismul a fost resimțit până în Cairo | adevarul.ro
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Cutremur cu magnitudinea 5,3 în Egipt. Seismul a fost resimțit până în Cairo

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Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs în apropierea orașului Suez, în nord-estul Egiptului, în primele ore ale dimineții de luni. Seismul a fost resimțit puternic în zona epicentrului, iar mișcarea tectonică a fost percepută și în capitala Cairo.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 41 de kilometri nord de Suez
Epicentrul a fost localizat la aproximativ 41 de kilometri nord de Suez

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul s-a produs la ora locală 03:00. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 41 de kilometri nord de Suez și la 113 kilometri sud-sud-est de Port Said.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, considerată redusă, ceea ce poate amplifica intensitatea mișcărilor resimțite la suprafață.

Locuitorii din apropierea epicentrului au relatat că au simțit zguduituri puternice, iar numeroase persoane din Cairo au raportat, la rândul lor, că au resimțit cutremurul.

„Trecuse mult timp de când nu mai simțisem un cutremur atât de puternic. Toată casa se zguduia”, a scris un utilizator pe rețelele sociale.

Mai mulți utilizatori de telefoane Android au declarat că au primit notificări automate de avertizare seismică cu câteva secunde înainte ca mișcarea tectonică să fie resimțită.

Cutremure de această magnitudine sunt relativ rare în Egipt, deși țara resimte ocazional undele seismice generate de evenimente produse în alte zone ale regiunii.

Unul dintre cele mai grave cutremure din istoria modernă a Egiptului a avut loc în octombrie 1992, în apropiere de Cairo. Seismul, cu magnitudinea 5,8, a provocat moartea a peste 500 de persoane și pagube materiale semnificative.

De asemenea, cutremurele devastatoare care au lovit Turcia și Siria în februarie 2023 au fost resimțite în mai multe regiuni din Egipt, în special în orașul Alexandria, situat pe coasta de nord a țării.

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