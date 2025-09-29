Dosar penal după ce o dronă civilă a fost detectată în spaţiul aerian de la Aeroportul „Henri Coandă”

Autoritățile au deschis un dosar penal în cazul incidentului de duminică seară, 28 septembrie, în care o dronă civilă a fost detectată pe pista Aeroportului Internațional Henri Coandă București.

„La data de 28.09.2025, pilotul unei aeronave a raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian.

În cauză, polițiștii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene Henri Coandă au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de «Operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor specifice» prevăzută de Codul Aerian.

În cadrul cercetărilor se colaborează cu autoritățile cu atribuții în domeniu pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și identificarea operatorului dronei”, transmite luni Poliția Română.

Duminică, o dronă a fost detectată în apropierea pistei 08R a Aeroportului Internațional Henri Coandă București. Autoritățile au declanșat o anchetă pentru identificarea operatorului dronei și prevenirea riscurilor asupra siguranței zborurilor.

„Aeronava a aterizat în siguranță. Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare.

Ulterior, după evaluarea situației, operațiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente”, a informat Compania Națională Aeroporturi București.

De asemenea, în timpul manevrei de aterizare, un controlor de trafic aerian a solicitat piloților unui zbor British Airways, BA886, care opera ruta Londra-București, să păstreze altitudinea de 2.000 de picioare, să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei, conform informațiilor publicației specializate în trafic aerian.