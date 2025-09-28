Breaking Alertă pe Aeroportul Henri Coandă: Dronă detectată lângă pista de aterizare. Traficul aerian oprit temporar

O dronă a fost detectată astăzi, 28 septembrie 2025, în apropierea pistei 08R a Aeroportului Internațional Henri Coandă București, determinând suspendarea temporară a aterizărilor și redirecționarea aeronavelor aflate în zonă. Autoritățile au declanșat o anchetă pentru identificarea operatorului dronei și prevenirea riscurilor asupra siguranței zborurilor.

UPDATE: Un avion al unei companii aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista 08L a Aeroportului Internațional Henri Coandă Otopeni la ora locală 14:27, a transmis BoardingPass, pe FB.

În timpul manevrei de aterizare, un controlor de trafic aerian a solicitat piloților unui zbor British Airways, BA886, care opera ruta Londra-București, să păstreze altitudinea de 2.000 de picioare, să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei, conform informațiilor publicației specializate în trafic aerian.

„Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au aterizat pe pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări. După 40 de minute de la raportarea făcută de piloții companiei aeriene turce, aterizările au fost reluate pe pista 08L a celui mai aglomerat aeroport din țară”, a scris BoardingPass, pe FB.

Aeronava a aterizat în siguranță, iar, ca măsură preventivă, aterizările au fost suspendate temporar, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare.

Ulterior, operațiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.

„Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a tuturor participanților la traficul aerian rămâne prioritatea noastră absolută. Reamintim că operarea dronelor în zona și în apropierea aeroporturilor civile sau militare este strict interzisă. Utilizarea neautorizată a acestora reprezintă un risc major pentru siguranța zborurilor și constituie faptă penală, sancționată conform legii”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București.

Incidentul a fost raportat imediat către autoritățile competente, care au declanșat o investigație pentru identificarea operatorului dronei și stabilirea măsurilor legale ce se impun.