Luni, 22 Septembrie 2025
Lockheed Martin a prezentat drona de luptă a viitorului. Ce poate să facă noua armă invizibilă pe radar

Publicat:

Gigantul american al industriei de apărare Lockheed Martin a dezvăluit planurile pentru „Vectis”, o dronă de luptă invizibilă pe radar, concepută să opereze fie independent, fie în tandem cu avioane pilotate precum F-35.

Drona „Vectis” este proiectată să îndeplinească o gamă variată de misiuni/FOTO:X
Drona „Vectis” este proiectată să îndeplinească o gamă variată de misiuni/FOTO:X

Drona este proiectată să îndeplinească o gamă variată de misiuni:

Proiectul este dezvoltat în cadrul diviziei Advanced Development Programs – cunoscută sub numele de Skunk Works – și este prezentat drept parte a „familiei de sisteme” pentru dominația aeriană a viitorului. „Vectis se va integra perfect cu avioanele de generația a cincea și cu cele viitoare, pentru a duce superioritatea aeriană la un nou nivel”, a transmis compania.

De ce contează

Forțele Aeriene ale SUA au ajuns la cel mai mic efectiv din istorie: în 2024 dispun de mai puțin de jumătate din numărul de avioane de vânătoare față de 1987. Flota se confruntă cu o dublă presiune – avioanele vechi se retrag rapid, în timp ce înlocuirile vin prea încet.

În acest context, dronele de tip Collaborative Combat Aircraft (CCA) devin soluția de avarie. Costă mai puțin decât avioanele pilotate, pot fi sacrificate în luptă și, grație software-ului bazat pe inteligență artificială, pot suplimenta puterea de foc a piloților pentru a copleși apărările aeriene ale adversarilor.

Ce știm despre Vectis

Drona este proiectată să îndeplinească o gamă variată de misiuni: război electronic, lovituri de precizie, misiuni ofensive și defensive aer-aer, dar și operațiuni de culegere de informații pentru a sprijini deciziile tactice ale comandanților.

Un alt avantaj îl reprezintă raza de acțiune extinsă, care face din Vectis o opțiune viabilă pentru teatrele de operațiuni din Indo-Pacific, Europa și Orientul Mijlociu. Lansarea vine la scurt timp după ce Forțele Aeriene au anunțat testarea altor două prototipuri de CCA – YF-44A și YFQ-42A – dezvoltate de companiile americane Anduril și General Atomics.

China, rivalul strategic al SUA în Indo-Pacific, desfășoară la rândul său un program similar, prezentând recent mai multe drone de acest tip în cadrul paradei de „Ziua Victoriei” de la Beijing.

OJ Sanchez, vicepreședinte al Skunk Works, a subliniat în comunicatul oficial: „Vectis este rezultatul expertizei noastre în integrarea sistemelor complexe, dezvoltarea avioanelor de luptă și autonomie. Nu construim doar o platformă nouă – creăm un nou model de putere aeriană, bazat pe un cadru de drone agile, capabile, personalizabile și accesibile.”

Generalul David Allvin, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene SUA, a explicat încă din mai că programul CCA este menit să ofere „un avantaj decisiv în medii extrem de contestate”, prin accelerarea dezvoltării și implementării prin metode de achiziție inovatoare. „Aceste aeronave ne vor permite să transformăm pregătirea în dominație operațională”, a spus acesta.

SUA

