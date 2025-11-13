Doi medici de la Spitalul Floreasca, acuzați de luare de mită. Au fost luați din trafic și duși la audieri

Un medic anestezist și un ortoped de la Spitalul Floreasca din București sunt cercetați pentru o presupusă luare de mită, după ce un aparținător al unui pacient a depus o plângere la Parchet. Cei doi au fost opriți în trafic și duși la audieri, însă au negat toate acuzațiile.

Anchetatorii verifică o acuzație de corupție care îi vizează pe doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență București (Spitalul Floreasca), un anestezist și un ortoped. Potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN, cazul a pornit de la o plângere depusă la parchet de un aparținător al unui pacient operat recent. Acesta ar fi reclamat că, în schimbul operației, i s-ar fi cerut bani.

În urma plângerii, mai mulți polițiști s-au deplasat la spital, iar medicii au fost opriți în trafic și conduși la audieri.

Imagini din spital, cerute de anchetatori

Pentru a clarifica situația, procurorii au solicitat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona sălii de operație, acolo unde ar fi avut loc discuțiile legate de presupusa mită.

Surse din anchetă au precizat că, până la acest moment, cei doi medici au fost audiați, au negat acuzațiile și, ulterior, au fost lăsați să-și continue activitatea la spital.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească dacă există probe care să confirme acuzațiile de luare de mită.