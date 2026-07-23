 Percheziții după un jaf ca în filme, la Botoșani, la bărbatul care a furat un kilogram de bijuterii din aur dintr-o mașină | adevarul.ro
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Video Percheziții după un jaf ca în filme, la Botoșani, la bărbatul care a furat un kilogram de bijuterii din aur dintr-o mașină

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Polițiștii din Botoșani au efectuat joi dimineață patru percheziții domiciliare într-un dosar de furt calificat care vizează dispariția unor bijuterii din aur în valoare de peste 100.000 de euro. Un bărbat a fost condus la audieri.

Anchetatorii îl suspectează pe un bărbat de 37 de ani din municipiul Botoșani că ar fi sustras, la începutul acestei luni, aproximativ un kilogram de bijuterii din aur dintr-o mașină.

„Acesta, la începutul lunii iulie, ar fi sustras dintr-un autoturism aproximativ un kilogram de bijuterii din aur, în valoare de peste 100.000 de euro”, a declarat inspector principal Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.  

Oamenii legii au făcut mai multe percheziții FOTO captură FB Monitorul de Botoșani
Oamenii legii au făcut mai multe percheziții FOTO captură FB Monitorul de Botoșani

 Prejudiciul este estimat la peste 100.000 de euro.

Descinderi în mai multe locații

Perchezițiile au avut loc la mai multe adrese din municipiu, inclusiv la locuințe aparținând familiei suspectului și la o spălătorie auto. Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Botoșani.

Polițiștii au recuperat o parte dintre bijuterii

În urma perchezițiilor, oamenii legii au recuperat o parte dintre bijuteriile reclamate ca fiind furate. De asemenea, au fost ridicate documente care indică faptul că o parte dintre obiectele din aur ar fi fost amanetate sau vândute.

Aceste acte vor fi analizate pentru stabilirea traseului bunurilor și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

Proprietarul bunurilor este comerciant de bijuterii

Conform informațiilor din anchetă, persoana păgubită desfășoară activități de comerț cu bijuterii din aur, ceea ce explică prezența cantității semnificative de obiecte de valoare în autoturismul din care au fost sustrase.

Suspectul, audiat la sediul Poliției

Bărbatul de 37 de ani a fost condus la sediul Poliției pentru audieri.

În funcție de probele administrate și de concluziile anchetei, anchetatorii urmează să decidă măsurile legale care vor fi dispuse în acest caz.

Amintim că, în luna mai a acestui an, un bărbat de 55 de ani din Iași a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi furat bijuterii și alte bunuri de lux, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, din locuința unui om de afaceri chinez stabilit în oraș.

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