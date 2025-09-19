Directorul general al Hidroelectrica, Károly Borbély, pleacă de la conducere

Károly Borbély, directorul general al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, și-a anunțat plecarea din funcție, decizie motivată de necesitatea evitării unor sancțiuni financiare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe jalonul privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Autoritățile române precizează că lui Károly Borbély nu i s-a reproșat nimic profesional, juridic sau etic, iar procedura de selecție prin care a fost numit CEO nu a fost considerată ilegală. Totuși, Comisia Europeană a ridicat probleme legate de conflictul de interese, susținând că Borbély ar fi participat la procesul de selecție pentru Directorat după ce fusese membru în Consiliul de Supraveghere și în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, potrivit News.ro.

Un raport KPMG, comandat de Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica în vara acestui an, a concluzionat că selecția Directoratului „a fost în general conformă cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile la momentul respectiv şi cu practicile relevante ale companiilor de referinţă” din Europa, inclusiv EDF, Engie, Enel, Statkraft și Vattenfall.

De la Hidroelectrica pleacă și directorul financiar Marian Fetița, vizat de Comisia Europeană pentru îndoieli privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate necesare pentru funcția din Directorat.

Bruxelles-ul a semnalat probleme de guvernanță corporativă la numirea a doi directori de la Hidroelectrica și a doi de la Complexul Energetic Oltenia, iar penalizarea PNRR estimată se ridică la 25 milioane de euro. În același timp, despăgubirile pentru revocarea fără justă cauză sunt evaluate la aproximativ 5 milioane de lei.

Ministerul Energiei a transmis că decizia de plecare a lui Borbély a fost luată pentru a proteja interesele Hidroelectrica și pentru a preveni sancțiunile europene.