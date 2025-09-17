CEO-ul Hidroelectrica anunță proiecte fotovoltaice. Primul sistem flotant de panouri fotovoltaice și centrale pe râul Olt

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, pregătește și proiecte în domeniul fotovoltaic, CEO-ul Karoly Borbely arătând că este în curs de implementare primul sistem flotant de panouri fotovoltaice - proiectul pilot NUFĂRUL, pe sectorul inferior al Oltului.

Valoarea contractului este de 39.250.000,00 lei fără TVA, cu o putere totală instalată în panouri de 10 MW și energie produsă de circa 13,4 GWh/an.

De asemenea, este în implementare și valorificarea potențialului fotovoltaic în cadrul centralelor de producere a energiei electrice amplasate pe sectorul mijlociu și inferior al râului Olt, printr-un contract în valoare de 9.047.382,16 lei fără TVA, cu o putere instalată în panouri de 2,955.58 kW și energie produsă de 3,710.87 MWH/an, scrie News.ro.

”Piața oferă un număr mare de oportunități de diversificare a capacității de producție din surse solare și eoliene și au fost identificate un număr de proiecte atât la COD (Commercial Operation Date - n.r.)), cât și RtB (Ready to Build - n.r.)- care îndeplinesc atât criteriile tehnice, cât și cele financiare necesare pentru atingerea obiectivului strategic de dezvoltare a unei capacități suplimentare de producție din surse RES de minim 500 MW până în 2027, cu un buget de investiții anorganice pe următorii 3 ani de 2,2 miliarde lei", spune Borbely. Hidroelectrica a lansat recent proiectul de realizare „la cheie” a obiectivului - sistem flotant de panouri fotovoltaice în cadrul „Proiectului Pilot Nufărul” - VEZI AICI