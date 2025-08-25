Hidroelectrica, PPC și Electrica, sancționate de ANPC pentru nereguli în contracte și ofertele destinate consumatorilor

Hidroelectrica, PPC și Electrica, sancționate de ANPC pentru nereguli în contracte și ofertele destinate consumatorilor0
Hidroelectrica, PPC Energie și Electrica Furnizare au fost sancționate de ANPC, alături de alte trei companii din domeniul furnizării de energie pentru nereguli în contracte și ofertele destinate consumatorilor.
ANPC a informat care au fost neregulile găsite la acești furnizori de energie electrică: redactarea neclară și imprecisă a clauzelor contractuale; neprecizarea în ofertă a următoarele informații: perioada de facturare, preţul energiei electrice, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului; ofertele afișate în vederea consultării, la avizierul punctelor de lucru a operatorilor economici, privind energia electrică, nu corespund cu cele prezentate pe site-urile oficiale ale acestora; lipsa prețului final, cu toate taxele incluse, fără a fi menționată valoarea TVA; emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere; clauze abuzive privind accesul persoanelor neautorizate la dispozitivele amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, situație imposibil de a fi respectată; lipsa menționării în contracte a unei variante alternative de soluționare a litigiilor (SAL/SOL).
ANPC a mai precizat, la solicitarea Hotnews, că nu poate detalia ce amendă a primit fiecare companie în parte, argumentând că procesele verbale nu au caracter public.
Electrica Furnizare are un portofoliu de 3,2 milioane de clienți, PPC Energie – circa 3 milioane, iar Hidroelectrica – circa 800.000.
Ulterior, Hidroelectrica a informat că a fost sancționată cu 10.000 de lei pentru „situații punctuale, efectuate cu întârzieri”.
Electrica Furnizare susține că „depune permanent eforturi pentru remedierea în cel mai scurt timp a oricărei situații identificate de către aceștia în relația cu furnizorul.
La rândul lor, reprezentanții PPC Energie au precizat că se află pe lista de companii sancționate de ANPC ca urmare a unui avertisment primit de sucursala din Vaslui.
În urma acestuia, PPC Energie a remediat aspectele semnalate. Ca de fiecare dată, colaborăm cu maximă deschidere și transparență cu autoritățile, în beneficiul clienților și în conformitate cu legislația în vigoare.