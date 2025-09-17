Hidroelectrica anunță - Vom depăși un prag psihologic la investiții. CEO-ul Karoly Borbely: Investițiile în noi capacități de producție hidro sunt blocate

”Având în vedere că investițiile în noi capacități de producție hidro sunt blocate, suntem nevoiți să găsim soluții pentru consolidarea portofoliului existent prin lucrări de mentenanță și retehnologizare”, spune CEO-ul Hidroelectrica, Karoly Borbely.

El arată că, din punct de vedere al investițiilor și M&A, compania se află pe un trend ascendent, pornind de la o valoare de 200 milioane lei în anul 2023 și înregistrând o dinamică pozitivă în anul 2024 de 600 milioane lei (+200%).

Pentru anul 2025 și-a propus atingerea unui obiectiv ambițios, prin depășirea pragului psihologic de 1 miliard lei. El amintește că, în iulie 2024, după 12 ani, compania a reușit semnarea primului contract de retehnologizare la o centrală de producție a energiei electrice, pentru retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru, scrie News.ro.

”Investiția este de peste 188 de milioane de euro și va aduce tehnologii de ultimă generație și soluții inovatoare pentru modernizarea și optimizarea funcționării CHE Vidraru, contribuind semnificativ la stabilitatea și eficiența rețelei energetice naționale. După aproape 60 de ani de funcționare a uneia dintre principalele centrale hidroelectrice care contribuie semnificativ la echilibrarea sistemului energetic național, acest proiect marchează un nou capitol de dezvoltare și inovație”, subliniază Karoly Borbely. El mai notează că anul acesta a fost atribuit și contractul pentru retehnologizarea CHE Stejaru, în valoare de 97.486.604,81 de euro fără TVA, obiectivele urmărite prin realizarea acestui proiect constând în finalizarea lucrărilor de retehnologizare la hidroagregatele 1-4 și la toate instalațiile din centrală, ceea ce va conduce la creșterea productivității și a siguranței în exploatare a CHE Stejaru. Tot anul acesta a fost semnat contractul pentru modernizarea sistemelor SCADA în hidroamenajările râului Olt (inferior, mijlociu și superior) cu o valoare de 60.724.954,00 lei fără TVA, mai anunță Borbely. De asemenea, se află în procedură de achiziție proiectul retehnologizare de la CHE Brădișor, în valoare de 106.448.835,00 de euro fără TVA, cu termen de depunere 15 octombrie 2025 și proiectul de modernizare stații CHE Moroieni, CHE Dobrești și CHE Scropoasa, cu o valoare de 46.092.443 lei fără TVA, cu termen de depunere 20 octombrie 2025.

În faza de analiză a ofertei se află proiectul pentru stațiile de pompare de mare putere din județul Vâlcea (Petrimanu, Lotru aval și Jidoaia), valoarea scoasă la licitație fiind de 97.887.161 de euro fără TVA. ”Există la acest moment mai multe obiective pentru care sunt în curs de pregătire procedurile de achiziție și vor fi publicate în perioada următoare în SEAP. Pentru a aduce valoare adăugată și a crește valoarea companiei sunt necesare investiții de 1 - 1,2 miliarde de lei/an în proiecte de mentenanță și noi capacități de producție (M&A)”, subliniază CEO-ul Hidroelectrica.