 Diana Buzoianu anunță investiții record în diguri și baraje după inundațiile recente: „Decontul dureros a 20-30 de ani de neglijență” | adevarul.ro
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Diana Buzoianu anunță investiții record în diguri și baraje după inundațiile recente: „Decontul dureros a 20-30 de ani de neglijență”

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Efectele devastatoare ale inundațiilor din ultima perioadă nu sunt provocate doar de fenomenele meteo extreme, ci și de lipsa investițiilor în infrastructura de protecție împotriva inundațiilor din ultimele decenii, susține ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Aceasta afirmă că anul 2026 a adus un nivel record al finanțărilor pentru lucrări la baraje, diguri și poldere.

Buzoianu a subliniat că lucrările de modernizare au fost reluate. FOTO: ISU Prahova
Buzoianu a subliniat că lucrările de modernizare au fost reluate. FOTO: ISU Prahova

„Inundațiile recente şi pagubele lăsate în urmă nu sunt doar consecința fenomenelor meteo extreme, ci şi decontul dureros a 20-30 de ani de neglijență, amânări şi lipsă de viziune”, a transmis Diana Buzoianu.

Investiții record în 2026

Potrivit ministrei, în acest an au fost alocate 250 de milioane de lei din bugetul național pentru lucrări considerate critice la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, de cinci ori mai mult decât în 2025, când au fost cheltuiți 50 de milioane de lei.

Totodată, 52,02% din bugetul pentru bunuri și servicii al Administrației Naționale „Apele Române” a fost direcționat către lucrările de întreținere a digurilor și barajelor existente, o pondere pe care Diana Buzoianu o descrie drept istorică și dublă față de media ultimului deceniu.

„Aceste fonduri sunt utilizate în toate cele 11 administraţii bazinale de apă pentru lucrări care protejează direct oameni, gospodării, terenuri agricole, drumuri, poduri, reţele de utilităţi şi obiective socio-economice. Am prioritizat studiile de fezabilitate pentru lucrări acolo unde Planurile de Management al Riscului la Inundaţii (PMRI) şi hărţile de risc ne spuneau de ani de zile că e prioritar să acţionăm”, a precizat ministra.

„Un an nu poate șterge decenii de neglijență”

Diana Buzoianu afirmă că în 2026 au fost deblocate și finanțate mai multe proiecte de investiții care stagnau de ani de zile, iar zeci de șantiere considerate esențiale au primit fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor.

„Anul acesta se lucrează la un număr record de mari investiţii strategice care stagnau pe hârtie sau riscau să piardă finanţarea, faţă de anii anteriori. Zeci de şantiere critice au primit finanţare să poată avansa cu lucrările”, a transmis oficialul.

Ministrul a criticat, totodată, lipsa de investiții din ultimele decenii, susținând că multe dintre efectele inundațiilor ar fi putut fi limitate dacă infrastructura hidrotehnică ar fi fost modernizată la timp.

„Dacă toţi cei care au fost în Guvernele României în ultimii 35 de ani ar fi făcut jumătate din ce am reuşit să facem în 2026, astăzi aveam sau nu infrastructura împotriva inundaţiilor mult mai bună? Astăzi nu am fi avut comunităţi mult mai protejate? Evident, nu poate un an să şteargă decenii de neglijenţă. Dar am arătat că se poate muncii serios şi, dacă acest ritm se va menţine vom avea, pe termen mediu, sute de comunităţi protejate în toată ţara”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

În încheiere, Buzoianu a subliniat că lucrările de modernizare au fost reluate, iar modul în care sunt gestionate investițiile în domeniul apelor „s-a schimbat din temelii”.

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