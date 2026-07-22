 Inundațiile și furtunile fac ravagii în trei județe și în București. Zeci de locuințe au fost afectate | adevarul.ro
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Foto Inundațiile și furtunile fac ravagii în trei județe și în București. Zeci de locuințe au fost afectate

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Autoritățile transmit că, în urma fenomenelor meteo severe de miercuri, 22 iulie, trei județe și municipiul București sunt afectate. Până acum, doi copaci s-au prăbușit, fiind avariat un autoturism.

FOTO: ISU Prahova
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FOTO: ISU Prahova

„Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, în data de 22.07.2026, în intervalul orar 08:00–14:00, se înregistrează efecte în 20 de localități din 3 județe (Dâmbovița, Ilfov și Prahova) și în municipiul București.

Forțele de intervenție acționează pentru evacuarea apei din 51 de case, 47 de curți, 5 beciuri/subsoluri, 3 agenți economici și o anexă gospodărească, precum și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la 3 imobile și a 2 copaci prăbușiți, fiind avariat un autoturism”, transmite ISU Prahova într-un comunicat.

La nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se menține manevra de forțe. În județul Prahova au fost mobilizate 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 2 autocamioane de intervenție, 2 microbuze, 2 buldoexcavatoare și 6 motopompe (2 USISU, 3 ISU Teleorman și 1 ISU Dâmbovița).

Totodată, în teren acționează 21 de pompieri din cadrul ISU Dâmbovița, ISU Teleorman și USISU Ciolpani.

Autoritățile adaugă că monitorizarea evoluției fenomenelor hidrometeorologice continuă, echipele operative ale MAI fiind pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor produse de vremea severă.

„Recomandări pentru populație:

  • Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro;
  • Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;
  • În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;
  • Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;
  • Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;
  • Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;
  • Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;
  • Apelați Serviciul 112 în caz de urgență.

Pentru informații privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma fiipregatit.ro și descărcați gratuit aplicația DSU.”

Cod Roșu de furtuni în Tulcea, cod Portocaliu și Galben în jumătate de țară

Meteorologii au emis un Cod portocaliu pentru București și Ilfov, valabil miercuri, între orele 10:00 și 18:00. Sunt prognozate ploi torențiale de 30–50 l/mp, rafale de vânt de 70–90 km/h și descărcări electrice.

Tot până la ora 18:00, un Cod galben vizează zone din Oltenia, Muntenia, Moldova, Transilvania și local zona montană, iar un Cod portocaliu este în vigoare pentru nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod roșu pentru județul Tulcea, valabil începând din această seară, din cauza ploilor torențiale, vijeliilor și cantităților de apă ce pot depăși 120 l/mp.

Totodată, hidrologii au emis un Cod roșu de inundații pentru râuri din județele Constanța și Tulcea, valabil până joi la prânz. În același interval sunt în vigoare un Cod portocaliu pentru Galați, Brăila, Constanța și estul județelor Ialomița și Călărași și un Cod galben pentru estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local Carpații Orientali.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod roșu de inundații și pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova, valabil miercuri până la ora 12:00, avertizând asupra riscului de viituri rapide, creșteri ale debitelor și inundații locale.

Autoritățile recomandă populației să evite zonele din apropierea cursurilor de apă și să respecte indicațiile de evacuare, dacă acestea vor fi dispuse.

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