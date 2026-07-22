Ploile torențiale au lovit șase județe și Capitala. Peste 100 de case au fost inundate

Ploile torențiale au produs, miercuri, efecte în 24 de localități din județele Buzău, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Prahova și în municipiul București, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei și înlăturarea efectelor provocate de vremea severă.

1/6 Ploile torențiale au făcut ravagii în șase județe și în București. FOTO: ISU

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), miercuri, 22 iulie, în intervalul 08:00-18:00, echipele de intervenție au evacuat apa din 106 case, 50 de curți, 12 beciuri și subsoluri și patru sedii de agenți economici. De asemenea, au fost îndepărtați 14 copaci doborâți și elemente de construcție desprinse de la cinci imobile, fiind avariate patru autoturisme.

Cele mai mari probleme au fost în localitatea Pleașa, din județul Prahova, unde un bloc cu 20 de garsoniere de la parter a fost inundat. Zece persoane, dintre care un copil, au fost evacuate, iar alte două persoane din locuințele învecinate au fost relocate într-un cămin din comuna Bucov. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

IGSU a suplimentat forțele de intervenție în Prahova cu pompieri și utilaje din județul Teleorman și de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență Ciolpani.

Autoritățile monitorizează în continuare evoluția fenomenelor meteo și le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să respecte indicațiile transmise de autorități.