 Încep lucrările la noul Parc Grozăvești. Replica lui Ciucu la felicitările Dianei Buzoianu: „Asta e bună!” | adevarul.ro
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Foto Încep lucrările la noul Parc Grozăvești. Replica lui Ciucu la felicitările Dianei Buzoianu: „Asta e bună!”

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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, 20 iulie, că au început lucrările la noul parc Grozăvești, „care va cuprinde inclusiv spații verzi care au fost ani de zile pierdute”.

FOTO: Primăria Sectorului 6
FOTO: Primăria Sectorului 6

„Felicitări consilierilor USR Sector 6 pentru inițierea acestui proiect! Iată, încep să se vadă rezultatele unei munci susținute 4 ani de zile!

În timp ce unii politruci de n-au muncit o secundă pentru țara asta ne fac în fel și chip, disperați că li s-a oprit robinetul de la banii publici, noi livrăm la nivel național, dar și local. Nu ajunge să muncesc eu pentru mediu la nivel național. E vital ca munca aceasta să fie făcută și în local. Ei bine, fix asta au făcut consilierii locali USR Sector 6 în ultimii ani de zile!”, a transmis aceasta într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, vor fi redați comunității aproximativ 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. Ea spune că proiectul își are originea într-o inițiativă a consilierilor USR din 2022, prin care a fost recuperat terenul pe care va fi amenajat parcul.

„Pe o suprafață de 30.991 mp, noul Parc Grozăvești va include spații verzi ample, o peluză cu pajiști înflorate, terenuri și facilități pentru sport, două zone de joacă pentru copii, foișoare pentru lucru în aer liber, zone de relaxare cu hamace, un loc de joacă pentru câini, un turn de belvedere de 14 metri și o piațetă pentru evenimente”, adaugă aceasta.

Parcul Grozăvești/FOTO: Google Maps
Parcul Grozăvești/FOTO: Google Maps

Peste 300 de arbori noi vor fi plantați

Diana Buzoianu transmite că proiectul mai prevede plantarea a 355 de arbori noi, pe lângă cei 479 existenți, precum și a 1.500 de arbuști și amenajarea a 2.900 mp de plante perene și ornamentale.

„Un vagon de metrou va fi transformat într-un spațiu pentru expoziții și activități educaționale, iar perdelele verzi perimetrale vor contribui la protecția împotriva zgomotului și poluării.

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Amenajarea va integra vegetația matură existentă și va utiliza preponderent specii locale, adaptate climatului. Parcul va beneficia de iluminat funcțional, ambiental și arhitectural, sistem automatizat de irigații, inclusiv cu apă colectată în bazine de retenție a apelor pluviale, precum și mobilier urban și facilități pentru comunitate.”

Diana Buzoianu i-a felicitat pe colegii din USR pentru munca depusă la proiect, precum și pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, și pe actuala administrație a Sectorului 6 pentru continuarea și implementarea amenajării noului Parc Grozăvești.

La postare a comentat și primarul Capitalei: „L-am sprijinit? Asta e bună. Nu, m-am ocupat să se întâmple, să fie proiectat și executat.”

FOTO: Captură foto Facebook
FOTO: Captură foto Facebook

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a anunțat că „noul parc va reda comunității un spațiu generos, în care natura și amenajările moderne vor coexista firesc”.

Am gândit fiecare zonă astfel încât copiii să se joace, tinerii să facă sport, familiile să se întâlnească, iar comunitatea să aibă, în sfârșit, un spațiu care îi aparține”, a declarat primarul Sectorului 6, Paul Moldovan.

Primăria Sectorului 6 a anunțat, la rândul său, că, în urmă cu doar câteva săptămâni, a deschis un nou loc de joacă pe Splaiul Independenței nr. 202E.

„Astăzi continuăm investițiile în această zonă și facem încă un pas pentru ca Parcul Grozăvești să devină unul dintre cele mai importante spații verzi și de recreere din București”, precizează instituția.

Noul parc Grozăvești/FOTO: Primăria Sectorului 6
Imaginea 1/3: Noul parc Grozăvești/FOTO: Primăria Sectorului 6
Noul parc Grozăvești/FOTO: Primăria Sectorului 6
Noul parc Grozăvești/FOTO: Primăria Sectorului 6
Noul parc Grozăvești/FOTO: Primăria Sectorului 6

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