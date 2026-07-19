Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență. „Prioritatea noastră este protejarea oamenilor”

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat duminică o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), după fenomenele meteo severe și problemele provocate de inundații în mai multe zone ale țării.

În cadrul întâlnirii au fost analizate avertizările emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), precum și situația hidrologică monitorizată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Autoritățile urmăresc permanent evoluția vremii și a cursurilor de apă pentru a putea interveni rapid în zonele afectate, în contextul în care pentru perioada 19-21 iulie, meteorologii au anunțat fenomene extreme, de la episoade de caniculă și disconfort termic accentuat până la perioade de instabilitate atmosferică severă, cu averse torențiale, vijelii, grindină și intensificări ale vântului.

„Prioritatea noastră este protejarea oamenilor. Toate instituțiile din coordonarea Ministerului Mediului monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteorologice și hidrologice și sunt în contact permanent cu celelalte autorități implicate. În funcție de evoluția situației, vom lua imediat toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor și protejarea comunităților. ANM va emite, punctual, acolo unde situația o impune, avertizări de tip nowcasting, astfel încât populația să evite zonele unde se pot manifesta fenomene hidrometeorologice periculoase”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, citată de G4Media.

Reprezentanții ANM au precizat că urmăresc în timp real evoluția fenomenelor și actualizează avertizările nowcasting pe baza datelor radar și a observațiilor din teren.

La rândul său, INHGA monitorizează cursurile de apă, cu atenție sporită asupra bazinelor hidrografice din zona de curbură a Carpaților și asupra afluenților Siretului, unde există posibilitatea emiterii unor noi avertizări hidrologice.

Administrația Națională „Apele Române” a transmis că, în momentul ședinței, principalele râuri nu înregistrau depășiri ale cotelor de apărare. Problemele apărute până acum au fost provocate în special de scurgerile rapide de pe versanți și torenți, care pot genera efecte locale, mai ales în zonele montane și submontane.

Echipele operative ale Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost mobilizate în județele vizate de avertizări, iar grupele operative au fost activate în zonele cu risc.

Ministerul Mediului le recomandă oamenilor să urmărească avertizările oficiale emise de ANM și INHGA, să respecte indicațiile autorităților și să evite zonele din apropierea râurilor și torenților în perioadele cu fenomene meteo severe. Sistemul RO-ALERT funcționează normal și transmite mesajele de avertizare atunci când este necesar.