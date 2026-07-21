Alertă de inundații: Cod roșu de viituri în Prahova și Dâmbovița

Risc major de inundații în județele Prahova și Dâmboviţa. O avertizare hidrologică cod roșu intră în vigoare în noaptea de marți spre miercuri.

Până miercuri la prânz, cele două județe se vor afla sub avertizare Cod roşu de inundaţii şi viituri rapide. În zece localități din Prahova s-au produs deja inundații, cele mai afectate zone fiind Bușteniul și Breaza.

Codul Roşu, cel mai ridicat nivel de avertizare, emis de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, este valabil în intervalul 22 iulie, ora 03:00 – 22 iulie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova) şi Prahova – bazin amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova).

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

„În contextul Codului Roşu, populaţia din zonele vizate este îndemnată să manifeste maximă prudenţă, să urmărească permanent mesajele şi instrucţiunile autorităţilor şi să respecte fără întârziere eventualele măsuri dispuse la nivel local. În toate zonele aflate sub avertizare, se recomandă evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă, a torenţilor şi a zonelor joase expuse inundaţiilor. Este esenţial să nu fie traversate cursurile de apă sau drumurile acoperite de viituri şi să fie evitate podurile şi zonele în care nivelul apei poate creşte rapid”, a avertizat Institutul.

Un cod portocaliu este valabil în intervalul 22 iulie, ora 01:00 – 22 iulie, ora 16:00 şi vizează sectoare de râuri din judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa şi Buzău.

De asemenea, un cod galben este valabil în intervalul 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00 şi vizează sectoare de râuri din judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna şi Vrancea.