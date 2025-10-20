Breaking Descoperire șocantă: un bărbat a fost bătut cu cruzime și apoi incendiat, după o ceartă cu prietenii. Trei suspecți și doi martori, duși la audieri

Descoperire șocantă la Ciacova, în județul Timiș: un bărbat de 45 de ani a fost găsit carbonizat, după ce a fost bătut și încuiat în propria casă. Vecinii au sunat la 112 după ce au observat fum ieșind din locuință.

Pompierii, chemați de o vecină care a observat fum ieșind din casă, au descoperit cadavrul carbonizat în interior.

Potrivit primelor informații, mai mulți bărbați s-au adunat la domiciliul victimei pentru a consuma alcool. În jurul orei 21.00, o vecină a observat ieșind fum din casă și a sunat imediat la 112, întrucât stăpânul locuinței nu răspundea nici la ușă, nici la telefon.

Pompierii sosiți la fața locului au găsit în interior cadavrul carbonizat al bărbatului.

Potrivit opiniatimișoarei, primele date indică faptul că între bărbatul decedat și ceilalți participanți la petrecere ar fi izbucnit un conflict care a degenerat în violență.

Nu este clar, însă, dacă moartea victimei a survenit în urma bătăii sau ca urmare a consumului excesiv de alcool. Ulterior, cei prezenți, speriați de situație, ar fi incendiat locuința și au părăsit imobilul.

Polițiștii au ridicat trei suspecți și doi martori, care au fost duși la audieri la sediul Serviciului de Investigații Criminale, susține publicația citată.

Cadavrul bărbatului a fost preluat de medicii legiști, care urmează să stabilească cu exactitate cauza decesului.

Cercetările continuă sub aspectul infracțiunii de omor și distrugere prin incendiere, anchetatorii urmând să stabilească întreaga succesiune de evenimente care a dus la tragedie.