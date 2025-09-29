Un fost militar american, veteran din Irak, autor atacului armat într-o biserică din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți

Un veteran al războiului din Irak a deschis focul asupra credincioșilor adunați într-o biserică mormonă din Michigan, apoi a incendiat clădirea. Cel puțin patru persoane au fost ucise, alte opt au fost rănite, iar atacatorul a fost împușcat mortal de polițiști.

O duminică obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru comunitatea mormonă din Grand Blanc, Michigan, după ce un fost militar american a deschis focul asupra credincioșilor.

Potrivit poliției, atacatorul a sosit duminică dimineață cu mașina la capela Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, chiar în timpul unei slujbe importante. Fără niciun avertisment, el a început să tragă în mulțime, provocând panică și haos printre zecile de persoane aflate în interior. După atacul armat, bărbatul a declanșat un incendiu care a cuprins rapid clădirea, notează CNN.

Șeful poliției locale, William Renye, a anunțat că inițial au fost raportate două victime, însă pe măsură ce echipele de intervenție au pătruns în ruine, bilanțul a urcat la cel puțin patru morți și opt răniți.

„Capela este complet distrusă, iar echipele noastre continuă să cerceteze resturile. Este posibil să descoperim și alte cadavre”, a precizat Renye într-o conferință de presă.

Cine este atacatorul

Atacatorul a fost identificat drept Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, originar din Burton, un oraș aflat în apropiere. Bărbatul a servit în Marina SUA între 2004 și 2008, perioadă în care a fost trimis pentru un an în Irak, în cadrul Operațiunii „Freedom”, ca mecanic și operator de recuperare a vehiculelor.

Thomas Jacob Sanford a fost împușcat mortal în timpul schimbului de focuri cu polițiștii.

FBI a preluat ancheta, încadrând incidentul drept un „act de violență țintită”, un agent special responsabil de biroul FBI din Detroitconfirmând implicarea instituției și a subliniind gravitatea situației.

Al doilea atac în 24 de ore

Atacul din Michigan nu este un caz izolat. Cu doar câteva ore înainte, în Southport, Carolina de Nord, un alt veteran al Marinei, Nigel Edge, decorat cu medalia Purple Heart pentru serviciul său în Irak, a deschis focul într-un bar de pe malul mării. În incident au fost ucise trei persoane, iar alte opt rănite, în timp ce Nigel Edge a fost arestat și acuzat de crimă, tentativă de crimă și agresiune cu armă letală.

Două atacuri succesive, ambele comise de foști combatanți ai războiului din Irak, pun din nou în discuție modul în care societatea americană reușește să reintegreze veteranii de război și să le ofere sprijinul psihologic necesar după experiențe traumatice.