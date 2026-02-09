Depunerea dosarelor pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT s-a încheiat. Când vor fi afișate rezultatele

Depunerea dosarelor pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT se încheie luni, 9 februarie. Ministerul Justiției va publica săptămâna viitoare, pe 16 februarie, lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Justiției, astăzi este termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcțiile de șef la Parchetul General, DNA și DIICOT. Marți, 10 februarie, Ministerul va începe verificarea indepliníri de către candidații înscrişi a condițiilor prevăzute de lege pentru participarea la selecţie şi susţinerea interviului, urmând ca săptămâna viitoare să fie afișată lista candidaților care îndeplinesc condițiile.

De asemenea, între 23 și 26 februarie urmează interviurile cu ministrul Justiției. Rezultatele acestor selecții, dar și propunerile oficiale, vor fi publicate pe data de 2 februarie.

Mandatele actualilor șefi de parchete – Alex Florența (Parchetul General) și Marius Voineag (DNA) – expiră pe 30 martie, dar amândoi pot fi reconfirmați pentru un al doilea mandat. În paralel, președintele Dan a anunțat organizarea unui referendum în luna ianuarie, prin care magistrații vor fi întrebați dacă CSM acționează în interes public sau nu.

Surse politice au precizat în luna ianuarie că președintele Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile, atât la șefia parchetelor, cât și la conducerea serviciilor de informații, SRI și SIE. PSD are un rol decisiv în aceste numiri, deținând majoritatea parlamentară și Ministerul Justiției, care face propunerile oficiale.

Amintim că numirile directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete, propuneri care trebuie să vină de la ministrul de Justiție (PSD), în contextul în care mandatele actualilor titulari vor expira la finalul lunii martie.