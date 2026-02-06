search
CSM, precizări după ce procurorii au acuzat că li s-a restricționat accesul la ECRIS-ul instanțelor: Vor avea acces prin Dosarul Electronic Național

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis precizări referitoare la presupusa restricționare a procurorilor în sistemul ECRIS, subliniind că programul este destinat exclusiv organizării activității judecătorilor și grefierilor.

Judecători CSM FOTO: arhivă
Judecători CSM FOTO: arhivă

CSM subliniază că, așa cum există un ECRIS destinat instanțelor, există și unul destinat parchetelor, sistemele fiind separate și fără interconectare. În acest context, judecătorii nu au avut niciodată acces la ECRIS-ul parchetelor, iar accesul procurorilor la ECRIS-ul instanțelor nu este o problemă de oportunitate, ci de legalitate.

„Programul Ecris este o aplicație pentru managementul fluxurilor de documente din instanțe, destinat exclusiv organizării activității judecătorilor si grefierilor. În esență, prin accesul la sistemul  Ecris se asigură accesul la conținutul dosarelor aflate pe rol și al documentelor care se redactează în cadrul acestora, inclusiv al soluțiilor, precum și la chestiuni organizatorice ale instanțelor (liste de ședință, planificări, metadate etc.) în timp real. Așa cum există un Ecris destinat instanțelor, există și un Ecris destinat parchetelor, cele două sisteme fiind separate, în prezent fără interconectări, nepunându-se niciodată problema ca judecătorii să aibă acces la Ecris-ul parchetelor, în care sunt înregistrate cauzele aflate pe rolul acestora”, a transmis CSM. 

Procurorii nu au avut niciodată acces formal în aplicația ECRIS 

Potrivit legii, procurorii au dreptul de a consulta dosarele în care Ministerul Public este implicat, fără a avea acces la documentele aflate în curs de redactare. Orice acces nerestricționat ar permite vizualizarea de informații confidențiale sau proiecte de hotărâri nedefinitive, cu riscul afectării confidențialității deliberării și a imparțialității actului de justiție, în special în materie penală.

„Nu s-a pus niciodată problema restricționării accesului la acest tip de informații, acces care este asigurat de altfel oricărui participant la un proces, raportat la legătura acestuia cu cauza respectivă. Accesul nerestricționat al procurorilor în Ecris implică accesul la documente sau informații din dosare în care aceștia nu sunt implicați, care au regim confidențial sau nepublic, cum ar fi date cu caracter personal, informații care intră sub protecția confidențialității comerciale, proiecte de motivări ale hotărârilor judecătorești sau încheieri, lucrate în concept, nedefinitive, care astfel devin accesibile unor persoane care nu au dreptul să le cunoască anterior finalizării deliberării si pronunțării unei hotărâri”, explică CSM.

Deși hotărârea Plenului CSM din 19 noiembrie 2013 a prevăzut acces read-only doar pentru judecători și grefieri, la nivelul unor instanțe au fost create conturi pentru procurori.

În prezent, din 242 de instanțe, doar 101 au conturi pentru procurori; restul funcționează fără sincope, adaptând activitatea parchetului la fluxul normal al instanțelor.

Accesul procurorilor la dosare se va face prin Dosarul Electronic Național

CSM precizează că, în viitoarea aplicație ECRIS 5, accesul procurorilor la informații va fi realizat exclusiv prin intermediul Dosarului Electronic Național. 

„În raport de această situație de fapt, trebuie precizat că în cadrul viitoarei aplicații preconizate Ecris 5 (modulul dedicat instanțelor), accesul procurorilor la informațiile de interes se va face exclusiv prin intermediul Dosarului Electronic Național, existând deja discuții tehnice pentru ca activitatea procurorilor sa nu fie îngreunată, dar să se limiteze strict la domeniul permis de lege, respectiv dosarele în care Ministerul Public este implicat. De altfel, la nivelul Ministerului Justiției problema este cunoscută și este deja identificată soluția de acces prin dosarul electronic național, astfel încât să nu presupună o îngreunare a activității (de exemplu, accesul nu se va face pe bază de cerere pentru fiecare dosar, ci pe bază de rol în procedura de judecată, în măsura în care Ministerul Public figurează ca participant). În plus, aceste realități erau cunoscute mai demult  și la nivelul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii”, precizează CSM.

Secția pentru judecători respinge orice speculații privind restricționarea accesului procurorilor sau îngreunarea activității acestora, considerând astfel de afirmații tendențioase și nocive pentru imaginea puterii judecătorești. 

„Principalul argument pentru restricționarea accesului la Ecris, complementar cu acordarea  accesului procurorilor (sau al altor participanți la procedurile judiciare) doar la dosarele și informațiile la care accesul este permis, potrivit legii, prin Dosarul Electronic Național, este acela de a elimina riscul de a fi încălcată confidențialitatea deliberării. Orice alte speculații sunt tendențioase si nesocotesc rolul constituțional al puterii judecătorești, precum și necesitatea de a asigura independența acesteia. Secția pentru judecători reafirmă deschiderea pentru dialog pe orice temă, dar în același timp respinge practica prezentării unor informații trunchiate, a jumătăților de adevăr, pentru construirea unui narativ nociv pentru puterea judecătorească”, concluzionează CSM.

