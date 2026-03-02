search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Haos în Orientul Mijlociu: Cel puțin 10 morți în Beirut, Hezbollah atacă Israelul după moartea lui Khamenei. Trump avertizează că acțiunile vor continua

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat într-o nouă fază periculoasă luni dimineață, după ce cel puțin 10 persoane au fost ucise în urma loviturilor israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului. Atacurile vin după ce Hezbollah a lansat rachete și drone asupra Israelului. 

Locuitorii capitalei libaneze au fost treziți în jurul orei 3.00 de explozii puternice, care au vizat cartierele sudice ale orașului, cunoscute drept bastion al Hezbollah.

Martorii au relatat că unda de șoc a fost resimțită în mai multe zone ale orașului, iar în sudul Libanului s-au auzit avioane de luptă și bombardamente intense, scrie TheGuardian.

În urma atacurilor, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 55 de sate și orașe din estul și sudul Libanului, cerând populației să se îndepărteze la cel puțin 1.000 de metri de zonele considerate a fi în apropierea infrastructurii Hezbollah. 

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a condamnat lansarea rachetelor de pe teritoriul libanez asupra Israelului, afirmând că astfel de acțiuni „subminează eforturile guvernului de a ține țara departe de un război regional”.

Lansarea rachetelor în această dimineață afectează toate demersurile statului libanez de a evita confruntările militare periculoase din regiune”, a transmis acesta într-un comunicat citat de AFP.

Hezbollah a revendicat oficial atacurile asupra Israelului, susținând că are „datoria” de a sprijini Iranul după moartea lui Ali Khamenei. Este prima acțiune confirmată a grupării de la declanșarea operațiunilor militare americano-israeliene împotriva Iranului.

În paralel, o grupare irakiană, Saraya Awliya al-Dam, a revendicat un atac cu dronă asupra trupelor americane aflate pe aeroportul din Bagdad, semnalând o extindere a confruntărilor în regiune.

Norii de fum se ridică în urma atacurilor cu rachete asupra Teheranului FOTO: getty images
Norii de fum se ridică în urma atacurilor cu rachete asupra Teheranului FOTO: getty images

Trump: „48 de lideri sunt eliminați”

Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunile militare vor continua „până când toate obiectivele vor fi atinse”. El a afirmat că 48 de lideri iranieni au fost uciși în primele două zile ale campaniei de bombardamente.

Citește și: Cum a ajuns Iranul țară islamică. În ce credeau de fapt iranienii și prăbușirea imperiului care a schimbat destinul Orientului Mijlociu

Potrivit jurnalistului Jonathan Karl de la ABC News, Trump ar fi spus că potențialii succesori ai conducerii iraniene „au fost eliminați în atacul inițial”, ceea ce complică perspectiva unei tranziții politice la Teheran.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, urmează să susțină o conferință de presă privind operațiunea militară comună SUA–Israel, iar marți va informa Congresul, alături de secretarul de stat Marco Rubio. Democrații au criticat administrația pentru lipsa consultărilor înaintea declanșării ofensivei.

Atac și în Cipru. Bahrain anunță prima victimă

Ministerul britanic al Apărării a confirmat că baza RAF Akrotiri din Cipru a fost vizată de un presupus atac cu dronă, fără a fi raportate victime. Incidentul survine la scurt timp după ce Londra a permis SUA să utilizeze baze britanice pentru lovituri defensive împotriva instalațiilor iraniene.

În Bahrain, un muncitor străin a murit în urma schijelor provenite din interceptarea unei rachete. Autoritățile au anunțat că au doborât 61 de rachete și 34 de drone lansate împotriva regatului, care găzduiește Flota a 5-a a SUA.

Petrolul urcă la maximul ultimelor 14 luni

Escaladarea conflictului a avut un impact imediat asupra piețelor financiare. Prețul petrolului Brent a crescut cu până la 13%, atingând 82 de dolari pe baril, pe fondul temerilor legate de închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct-cheie pentru comerțul global cu energie.

Bursele asiatice au înregistrat scăderi semnificative, iar aurul, considerat activ de refugiu, s-a apreciat cu aproape 3%.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
digi24.ro
image
Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO
stirileprotv.ro
image
Ostilități în creștere în Orient. Trump: Am eliminat 48 de lideri iranieni. Pentagonul confirmă că 3 americani au murit. Iranul atacă furibund
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
mediafax.ro
image
Statul, dator la stat: patru ministere au strâns datorii de zeci de milioane la ANAF. Topul orașelor și comunelor aflate pe ”lista rușinii”
fanatik.ro
image
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
antena3.ro
image
Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Cum poți obține bani în plus la pensie dacă ai lucrat sâmbăta înainte de 89? Te poți pensiona mai repede?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Munca zilieră în 2026: domeniile în care poți lucra, plata minimă și obligațiile legale ale angajatorilor
playtech.ro
image
Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club: ”Tot cu arabii”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FCSB, în play-out în premieră! Decizie radicală anunțată de Gigi Becali
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă dar mulți nu reușesc!
actualitate.net
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața”
click.ro
image
Cum prepari cei mai gustoși mici de post. Ingredientele vedetă care înlocuiesc carnea cu succes
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?