Video Haos în Orientul Mijlociu: Cel puțin 10 morți în Beirut, Hezbollah atacă Israelul după moartea lui Khamenei. Trump avertizează că acțiunile vor continua

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat într-o nouă fază periculoasă luni dimineață, după ce cel puțin 10 persoane au fost ucise în urma loviturilor israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului. Atacurile vin după ce Hezbollah a lansat rachete și drone asupra Israelului.

Locuitorii capitalei libaneze au fost treziți în jurul orei 3.00 de explozii puternice, care au vizat cartierele sudice ale orașului, cunoscute drept bastion al Hezbollah.

Martorii au relatat că unda de șoc a fost resimțită în mai multe zone ale orașului, iar în sudul Libanului s-au auzit avioane de luptă și bombardamente intense, scrie TheGuardian.

În urma atacurilor, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 55 de sate și orașe din estul și sudul Libanului, cerând populației să se îndepărteze la cel puțin 1.000 de metri de zonele considerate a fi în apropierea infrastructurii Hezbollah.

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a condamnat lansarea rachetelor de pe teritoriul libanez asupra Israelului, afirmând că astfel de acțiuni „subminează eforturile guvernului de a ține țara departe de un război regional”.

„Lansarea rachetelor în această dimineață afectează toate demersurile statului libanez de a evita confruntările militare periculoase din regiune”, a transmis acesta într-un comunicat citat de AFP.

Hezbollah a revendicat oficial atacurile asupra Israelului, susținând că are „datoria” de a sprijini Iranul după moartea lui Ali Khamenei. Este prima acțiune confirmată a grupării de la declanșarea operațiunilor militare americano-israeliene împotriva Iranului.

În paralel, o grupare irakiană, Saraya Awliya al-Dam, a revendicat un atac cu dronă asupra trupelor americane aflate pe aeroportul din Bagdad, semnalând o extindere a confruntărilor în regiune.

Trump: „48 de lideri sunt eliminați”

Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunile militare vor continua „până când toate obiectivele vor fi atinse”. El a afirmat că 48 de lideri iranieni au fost uciși în primele două zile ale campaniei de bombardamente.

Potrivit jurnalistului Jonathan Karl de la ABC News, Trump ar fi spus că potențialii succesori ai conducerii iraniene „au fost eliminați în atacul inițial”, ceea ce complică perspectiva unei tranziții politice la Teheran.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, urmează să susțină o conferință de presă privind operațiunea militară comună SUA–Israel, iar marți va informa Congresul, alături de secretarul de stat Marco Rubio. Democrații au criticat administrația pentru lipsa consultărilor înaintea declanșării ofensivei.

Atac și în Cipru. Bahrain anunță prima victimă

Ministerul britanic al Apărării a confirmat că baza RAF Akrotiri din Cipru a fost vizată de un presupus atac cu dronă, fără a fi raportate victime. Incidentul survine la scurt timp după ce Londra a permis SUA să utilizeze baze britanice pentru lovituri defensive împotriva instalațiilor iraniene.

În Bahrain, un muncitor străin a murit în urma schijelor provenite din interceptarea unei rachete. Autoritățile au anunțat că au doborât 61 de rachete și 34 de drone lansate împotriva regatului, care găzduiește Flota a 5-a a SUA.

Petrolul urcă la maximul ultimelor 14 luni

Escaladarea conflictului a avut un impact imediat asupra piețelor financiare. Prețul petrolului Brent a crescut cu până la 13%, atingând 82 de dolari pe baril, pe fondul temerilor legate de închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct-cheie pentru comerțul global cu energie.

Bursele asiatice au înregistrat scăderi semnificative, iar aurul, considerat activ de refugiu, s-a apreciat cu aproape 3%.