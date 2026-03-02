Medicii români din diaspora se unesc în RoMeDi - O punte profesională între sistemele de sănătate globale și cel autohton

A apărut RoMeDi, prima comunitate medicală globală a medicilor români din diaspora. „Fiecare profesionist român din străinătate poate deveni o punte”, anunță profesioniștii implicați în proiect. Reconectarea cu sistemul medical românesc, printre obiective.

Medicii din afara României au lansat RoMeDi (romedi.org), Societatea Medicală Română din Diaspora, o inițiativă profesională dedicată medicilor și altor profesioniști din domeniul sănătății de origine română care își desfășoară activitatea în afara granițelor țării.

„De-a lungul ultimelor decenii, medicii și profesioniștii medicali formați în România au contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemelor de sănătate din Europa și din întreaga lume, construind cariere clinice și academice solide și facilitând colaborări internaționale valoroase. RoMeDi a fost înființată pentru a crea un cadru colegial, structurat și sustenabil, care să încurajeze dialogul profesional, schimbul de cunoștințe și conectarea activă între profesioniștii medicali români din diaspora și cei din țară”, au anunțat medicii implicați în proiect, prin intermediul unui comunicat de presă.

Societatea a fost înființată în 2025 de un grup independent de medici români din Statele Unite, Italia, Monaco, Franța și Germania. Numără în prezent aproximativ 150 de membri, inițiativa fiind deschisă, anunță reprezentanții RoMeDi, „medicilor și tuturor profesioniștilor care contribuie direct sau indirect la funcționarea și progresul sistemelor de sănătate și care doresc să facă parte dintr-o comunitate modernă, colaborativă și orientată spre impact”.

Colaborare între profesioniști din toată lumea prin intermediul platformei

Medicii care și-au construit o carieră solidă peste hotare își propun ca prin intermediul Societății Medicale Române din Diaspora să atingă trei mari obiective.

Conectarea profesioniștilor medicali români din diaspora este primul enunțat, RoMeDi fiind gândită să funcționeze ca o rețea vie de experți români din întreaga lume: medici, asistenți medicali, farmaciști, fizioterapeuți, psihologi, cercetători, specialiști în tehnologie, educație, design sau politici de sănătate.

„Platforma își propune să transforme izolarea profesională, frecvent asociată emigrării, într-o oportunitate reală de colaborare și schimb de expertiză”, transmit fondatorii.

Un alt obiectiv important urmărit este acela de a face educație pentru sănătate în comunitățile românești din țările de adopție. „Comunitățile românești din afara țării se confruntă adesea cu bariere lingvistice și diferențe culturale în accesarea serviciilor medicale”, arată fondatorii, explicând că și-au propus să ofere sprijin prin furnizarea de informație medicală de încredere, în limba română, adaptată contextului local.

Nu în ultimul rând, RoMeDi a fost gândită ca un instrument prin care să se realizeze reconectarea cu sistemul medical și educațional din România, fiind inițiate deja parteneriate cu structuri profesionale și universități din țară. Relațiile pe care medicii din diaspora le au cu alți colegi din țară vor putea fi astfel extinse la nivelul spitalelor, universităților și instituțiilor medicale din România și transformate în punți profesionale active.

„Societatea Medicală Română din Diaspora (RoMeDi.org) pornește de la convingerea că diaspora medicală românească nu reprezintă o pierdere, ci o resursă strategică. Fiecare profesionist român din străinătate (medic, asistent medical, fizioterapeut, farmacist, psiholog, personal administrativ etc.) poate deveni o punte între sisteme, instituții și idei, în beneficiul pacienților, al comunităților și al profesiei medicale”, a mai transmis echipa RoMeDi.

Echipa executivă a RoMeDi este formată din: dr. Raluca I. Cascăval (Medicină Internă), Colorado, SUA – președinte; dr. Florin Puflea (ATI), Italia – vicepreședinte; dr. Eugen Ionescu (ORL și NeuroENT), Franța – vicepreședinte; dr. Constantin Turchina (Cardiologie), Monaco – secretar general; dr. Alina Osnaga (profesor asistent, Medicină de familie), Connecticut, SUA – secretar.

Din Consiliul de Administrație al RoMeDi fac parte: dr. Elena Crișan (medic specialist în Neurologie, profesor asistent de Neurologie - Universitatea din Illinois), SUA; dr. Simona Fourie (doctor în științe medicale, cercetător în domeniul asistenței medicale - Universitatea Oxford, Departamentul de Medicină Radcliffe), Marea Britanie; dr. Tudor Toma (medic consultant în medicină respiratorie, doctor în filosofie, redactor-șef al Revistei Române de Pneumologie), Londra, Marea Britanie; dr. Radu Lupescu (medic specialist în anestezie și terapie intensivă), Strasbourg, Franța; dr. Sorin Lazăr (MD specialist în Cardiologie, conf. univ Centrul Medical Universitar Rush din Chicago), SUA; dr. Mihail Bădescu (Medic specialist în medicină geriatrică, îngrijiri paliative), Franţa; dr. Theo Trandafirescu (MD, FCCP, FACP Terapie Critică Pulmonară, profesor asociat), New York, SUA.

Celor deja menționați li se adaugă membrii Consiliul consultativ - clinicieni, cercetători, cadre universitare, experți în sănătate publică, lideri de opinie, consilieri în elaborarea politicilor și inovatori recunoscuți la nivel internațional.