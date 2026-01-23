Nicuşor Dan: Numirile la şefia SRI şi SIE ar putea fi făcute în următoarele săptămâni

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni.

"Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni", a declarat Nicușor Dan, după ce a fost întrebat când ar urma să fie făcute nominalizările la conducerea SRI şi SIE, precum şi votul în Parlament.

Nicuşor Dan a afirmat, de asemenea, că pentru o parte importantă dintre ambasadori schimbarea se va produce in vara acestui an.

"Sunt oameni care au făcut patru sau cinci ani de mandat şi criteriile (de selecţie a unor noi ambasadori - n.r.), evident, o să fie de profesionalism", a precizat Nicuşor Dan, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul reuniunii Consiliului European.

Surse au declarat la începutul lunii ianuarie că, pentru șefia SRI, PNL îl susține pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și pe președintele Senatului, Mircea Abrudean, în timp ce la SIE, PSD ar avea în vedere mai multe variante – Vasile Dîncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea – însă favorit rămâne consilierul prezidențial Marius Lazurcă.

Conform surselor, numirile la SRI și SIE vor fi tratate „la pachet” cu cele de la șefia parchetelor, dat fiind că PSD deține rolul decisiv în coaliție și ministerul Justiției – cel care face propunerile pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Procedura pentru desemnarea șefilor parchetelor va fi declanșată în curând de ministrul Justiției, Radu Marinescu, iar după propuneri urmează avizul consultativ al CSM și decizia finală a președintelui.

Mandatele actualilor șefi de parchete – Alex Florența (Parchetul General) și Marius Voineag (DNA) – expiră pe 30 martie, dar amândoi pot fi reconfirmați pentru un al doilea mandat. În paralel, președintele Dan a anunțat organizarea unui referendum în luna ianuarie, prin care magistrații vor fi întrebați dacă CSM acționează în interes public sau nu.