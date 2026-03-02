search
Luni, 2 Martie 2026
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor '70: „Ne putem confrunta cu cele mai grave scenarii pentru petrol"

Publicat:
Ultima actualizare:

Piețele petroliere internaționale reacționează puternic după escaladarea confruntării dintre Statele Unite și Iran, investitorii temându-se de o posibilă întrerupere prelungită a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, considerată cel mai important punct de blocaj pentru comerțul global cu țiței.

Strâmtoarea Ormuz FOTO Arhivă
Strâmtoarea Ormuz FOTO Arhivă

Țițeiul american (WTI) a urcat cu peste 8%, depășind pragul de 72 de dolari pe baril, în timp ce Brent, referința globală, a sărit la aproape 80 de dolari pe baril. În cazul unei blocări efective a strâmtorii, prețurile ar putea depăși rapid 100 de dolari pe baril, scrie CNBC.

Analiștii avertizează că evoluția conflictului în următoarele zile va fi decisivă pentru direcția prețurilor.

„Ritmul reluării traficului prin Ormuz și amploarea represaliilor iraniene sunt esențiale pentru prețul petrolului în următoarele zile”, au transmis analiștii UBS într-o notă către clienți.

Poziționată între Iran și Oman, Strâmtoarea Ormuz reprezintă un coridor strategic prin care au tranzitat în 2025 peste 14 milioane de barili de petrol pe zi, adică aproximativ o treime din exporturile maritime globale de țiței.   

Ruta leagă marii producători din Golf, precum Arabia Saudită, Iran, Irak și Emiratele Arabe Unite, de piețele din Asia și Europa. Potrivit firmelor de analiză energetică, traficul petrolier prin zonă s-a redus semnificativ, companiile maritime adoptând măsuri de precauție în contextul riscurilor de securitate.

Tensiunile au crescut după valul de lovituri aeriene lansate de SUA și Israel asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunile militare vor continua până la atingerea tuturor obiectivelor stabilite de Washington, dar a sugerat și posibilitatea unor discuții pentru detensionarea situației. 

Potrivit publicației citate, specialiștii din industrie susțin că miza reală nu este reacția imediată a prețurilor, ci durata și amploarea eventualelor perturbări. Iranul produce aproximativ 3,3 milioane de barili pe zi, iar o scădere bruscă a exporturilor, combinată cu dificultăți de tranzit prin Ormuz, ar putea genera un deficit major de ofertă pe piața globală.

La rândul său, Vandana Hari, CEO al firmei Vanda Insights, a declarat pentru CNBC: „În acest moment, pare că asistăm la un conflict militar pe scară largă între SUA și Iran, ceea ce ar fi fără precedent, iar traiectoria este imposibil de evaluat”. Ea a avertizat că, dacă ostilitățile continuă, „ne putem confrunta cu cele mai grave scenarii pentru petrol, inclusiv o perturbare majoră a fluxurilor din Orientul Mijlociu”.

Un alt semnal de alarmă vine din partea analiștilor Barclays, care consideră că impactul potențial asupra pieței este uriaș.

Modul în care se va încheia această situație este extrem de incert, dar între timp piețele petroliere vor trebui să-și înfrunte cele mai mari temeri”, a declarat Amarpreet Singh, citat într-o notă către investitori. Acesta a subliniat că „efectul potențial asupra piețelor petroliere este greu de supraestimat”, susțin specialiștii.

În scenariul unei blocade totale a Strâmtorii Ormuz sau al unor atacuri asupra infrastructurii petroliere din Golf, analiștii vorbesc despre posibilitatea ca prețul Brent să depășească pragul de 100 de dolari pe baril, iar într-un caz extrem să ajungă chiar la 120 de dolari.

Experții compară riscul actual cu șocurile petroliere din anii ’70, avertizând că o perturbare prelungită ar putea genera un nou val inflaționist la nivel global.

Analistul Andy Lipow consideră că riscul unei perturbări majore a ofertei este acum mult mai ridicat, estimând o probabilitate de 33% ca Iranul să vizeze infrastructura saudită şi să închidă complet Ormuzul dacă se simte ameninţat existenţial.

