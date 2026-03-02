Exclusiv Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran

Războiul din Iran ar putea să escaladeze și ar putea deveni unul regional, este opinia experților chestionați de „Adevărul”. Mai mult decât atât, există și riscul major ca războiul dintre SUA și Iran să devină pe parcurs unul global.

Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a răspuns cu lovituri țintite asupra bazelor militare americane aflate în regiune. În rândul unor analiști internaționali există temerea că odată ce Iranul a lovit obiective din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, fie ele și baze militare americane, crește tot mai riscul ca războiul să escaladeze, iar într-o primă fază să fie atrase și unele dintre statele respective. Apoi, dacă s-ar ajunge aici, există riscul ca și alte țări, inclusiv unele aflate la mii de kilometri distanță să intre în război, de o parte sau de alta. Ar rezulta o nouă conflagrație mondială, coșmarul oricui, dar un scenariu pe care suficienți analiști și experți în relații internaționale nu l-ar exclude din start.

„Adevărul” a discutat pe această temă cu Ioana Mateș, expert în relații internaționale și avocat în drept internațional, dar și cu generalul (r) Dan Grecu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România și analist militar binecunoscut.

Ioana Mateș este expert în relații internaționale și a petrecut o bună perioadă în Iran, țară în care a reprezentat interesele unor importante companii din România. Este familiarizată cu ceea ce înseamnă politica externă iraniană și cu modul în care acționează autoritățile iraniene și înțelege foarte bine reacția Teheranului.

Cum poate să escaladeze războiul din Iran

Ioana Mateș pune degetul pe rană din start. Riscul ca acest conflict militar să se intenaționalizeze este real și nu poate fi neglijat.

„Nu este deloc exagerat să ne gândim că acest război poate escalada și că poate depăși chiar stadiul unui conflict regional. Există cu siguranță riscul să se inflameze întregul Orient Mijlociu, există potențial să se ajungă la ceva și mai grav”, avertizează experta.

Ioana Mateș amintește faptul că în zonă există tensiuni uriașe, dincolo de cele care au dus la confruntările militare dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Un astfel de conflict este cel în desfășurare, dar despre care se vorbește în România puțin sau chiar deloc, între Pakistan și Afganistan.

„Să nu uităm nici de conflictul dintre Pakistan și Afganistan, dar nici de cel dintre Pakistan și India. Toate lucrurile se pot inflama pe un fundal în care alianțele ar putea deveni foarte volatile. Și așa pot intra și alte țări în război sau pot sprijini o parte sau alta, inflamând și mai mult situația”, explică Ioana Mateș.

Toți ochii pe China și Rusia

Chiar dacă aliații tradiționali ai Iranului, China și Rusia, privesc deocamdată pasivi, nu este o certitudine faptul că se vor limita și pe viitor la postura de observatori.

„Nu cred că în acest moment, de exemplu, China va sta pasivă și va asista la invadarea unui stat unde are puternice interese economice și nu numai. Nu înseamnă că va intra automat în război, dar este posibil să susțină Iranul în alte feluri. Și nu știm exact cum va acționa Rusia. Deci, riscurile există, sunt reale, nu pot fi neglijate”, mai spune experta.

Ioana Mateș este de părere că americanii nu vor avea un război ușor și că situația este mult diferită de cea din Venezuela, chiar dacă Statele Unite au decapitat aparent conducerea Iranului. Există un scenariu complet neconvenabil Americii, în situația în care aliații tradiționali ai Iranului, incluzând grupări precum Hezbollah, Hamas sau rebelii Houthi din Yemen vor ataca ținte aflate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, dar și obiective și interese americane din întreaga lume.

Scenariul care le dă frisoane americanilor

„De fapt, singurul scenariu de care, din perspectiva mea, americanilor le este teamă ar fi acela al unui război prin proxy. Asta ar însemna lovirea interesele americane targetate în oricare parte a lumii. Iar din perspectiva mea, Iranul are capacitatea de a face acest lucru”, subliniază Ioana Mateș.

Generalul (r) Dan Grecu este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în teatre de luptă, în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO. Doctor în științe militare și informații și fin analist militar, generalul Dan Grecu atrage atenția că riscurile sunt majore și că o simplă scânteie poate aprinde întreg Orientul Mijlociu. De aici, războiul se poate extinde și pe alte meridiane și poate cuprinde o lume întreagă înainte de a fi oprit.

Regionalizarea conflictului, posibilă

„Există un mare pericol să escaladeze lucrurile în regiunea respectivă, în Orientul Mijlociu. Deci, pe de o parte prin regionalizarea conflictului, pe de altă parte datorită reacției mișcărilor care, de regulă, erau susținute de către regimul Ayatollahului. Pentru că, se știe, Iranul acționează și se bazează mult și pe proxy, grupări islamice din zonă, care așteaptă un semnal pentru a ataca Israel, dar și alte țări. Acesta este un risc mare în regiune, să vedem cum se vor desfășura zilele următoare și cum va fi gestionat acest război de americani, dar riscurile există, cu siguranță”, spune generalul Dan Grecu.

România va fi cu siguranță afectată, cel puțin la nivel economic, la fel cum se preconizează să se întâmple cu întreaga Uniune Europeană. Blocarea strâmtorii Hormuz va face ca exporturile țărilor producătoare de petrol și gaze lichefiate să aibă de suferit, iar asta înseamnă energie și mai scumpă decât în prezent. Asta în contextul în care în Uniunea Europeană prețurile energiei sunt de 2-3 ori mai mari ca în Statele Unite și până la de patru ori față de China.

„În primul rând vor fi efectele economice, care le simțim deja. Le vedem, din păcate, mai ales că nici n-a început bine războiul și s-au scumpit motorina și benzina. Vor fi posibil probleme cu tranzitul produselor petroliere prin zonă și depinde cum vor juca marile puteri în continuare. Și aici mă refer, pe de o parte la Statele Unite, pe de altă parte la China și Rusia, care ați văzut, au condamnat acțiunile americanilor. E încă prea devreme. Deocamdată doar a dispărut o parte din lideri, dar pasul doi este neclar ce urmează”, conchide generalul Dan Grecu.

Cum evoluează războiul

Încă din prima zi de război, Statele Unite ale Americii și Israel au punctat serios. Mai întâi, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și-a găsit sfârșitul după ce Israelul ar fi aruncat 30 de bombe asupra complexului său fortificat. Moartea sa a zguduit din temelii Republica Islamică și a provocat un adevărat cutremur politic și religios.

La scurt timp, postul public a inclus numele lui Abdolrahim Mousavi pe lista oficialilor de rang înalt uciși în atacurile de sâmbătă, 28 februarie, confirmând astfel una dintre cele mai grave pierderi suferite de conducerea militară iraniană în ultimele decenii.

Și alți importanți generali și oameni de arme iranieni și-au pierdut viața încă de la atacurile inițiale. Potrivit aceleiași surse, generalul Mousavi a murit alături de alți lideri importanți ai aparatului militar și de securitate al Republicii Islamice. Printre aceștia se numără ministrul Apărării, comandantul Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, Mohammad Pakpour, precum și Ali Shamkhani, consilier apropiat al liderului suprem.

În replică, Iranul a lovit mai multe baze militare americane aflate în țările din apropiere. Au fost atacate baze americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.