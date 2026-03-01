Becali și-a dus echipa-n gard. FCSB ratează în premieră play-off-ul, sub comanda patronului-antrenor

FCSB a început sezonul prost - înfrângere cu o echipă din Andorra - și l-a închieat și mai prost, ratând calificarea în play-off-ul din Superliga. A fost o stagiune de uitat, în care patronul Gigi Becali a făcut echipa de start și a dictat schimbările și și-a bătut joc de propriii fotbaliști, distrugându-le moralul după câteva minute jucate.

FC Argeş a prins astăzi ultimul loc calificabil play-off, după ce a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0 pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 29-a. Piteștenii au obținut cele trei puncte de care mai aveau nevoie pentru a lua fața singurelor echipe care mai sperau la grupa de elită: FCSB și UTA. Cele două formații joacă diseară meciul direct la Arad, însă rezultatul nu mai contează în perspectiva play-off-ului.

Va fi prima dată când roș-albaștrii vor juca în a doua grupă valorică în cele 11 sezoane de când Superliga se desfășoară în acest sistem competițional. Și pentru a doua oară în acest interval în care campioana nu prinde play-off-ul. Înainte de FCSB, doar Farul nu mergea în prima grupă valorică, după ce câștigase titlul în sezonul precedent.

Dezastrul înregistrat de formația pregătită în acte de Elias Charalambous și Mihai Pintilii este urmare a acțiunilor patronului Gigi Becali. Acesta și-a destabilizat echipa distrugând public jucătorii după doar câteva zeci de minute jucate. Finanțatorul a recunoscut că el este cel care face echipa de start și a dictat schimbările, cele mai multe realizate încă de la pauză. În stagiunea trecută, strategia Becali a ieșit de minune: parcurs excelent în Europa League + titlul. Acum, patronul-antrenor a intrat cu echipa direct în gard.