Reuniune a Comitetului pentru legile justiției. Competența de urmărire penală a magistraților ar putea reveni la DNA, DIICOT și la parchetele ordinare

Cea de-a doua reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislaţiei din domeniul justiției a avut loc miercuri, 14 ianuarie 2026, la Palatul Victoria. În cadrul întâlnirii, membrii Comitetului au discutat şi au agreat mai multe direcţii de acţiune care vizează reformarea sistemului judiciar.

Printre principalele măsuri stabilite se numără elaborarea unui plan multianual, pe o perioadă de cinci ani, pentru acoperirea deficitului de resurse umane din instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea. Documentul va fi realizat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) şi Ministerul Justiţiei şi va fi supus analizei Comitetului până la 30 ianuarie 2026, potrivit unei informări publicate pe gov.ro.

De asemenea, va fi întocmit un proiect de lege privind reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii într-o structură unică la nivelul fiecărui judeţ, demers care va fi realizat de Ministerul Justiţiei, CSM şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu termen de finalizare 30 ianuarie 2026.

O altă direcţie importantă o reprezintă reconfigurarea hărţii judiciare, prin desfiinţarea instanţelor cu un grad redus de încărcare. Proiectul va fi elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii până la 28 februarie 2026.

Totodată, a fost decisă iniţierea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor. Procedura de desemnare a entităţii care va realiza auditul va începe până la finalul lunii ianuarie 2026, iar raportul final va fi făcut public cel târziu la 15 iunie 2026.

La finalul reuniunii, preşedintele Comitetului, consilierul de stat Andrei Lupu, a anunţat că următoarea şedinţă va avea loc miercuri, 21 ianuarie 2026.

Atunci vor fi dezbătute, printre altele, delegarea şi detaşarea magistraţilor, procedura de modificare a completurilor de judecată, revenirea competenţei de urmărire penală a magistraţilor la DNA, DIICOT şi parchetele ordinare, precum şi modalitatea de desemnare a colegiilor de conducere ale instanţelor.

La reuniune au participat reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului, Administraţiei Prezidenţiale, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, asociaţiilor profesionale ale magistraţilor, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi ai societăţii civile.