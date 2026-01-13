Cum se împarte șefia serviciilor și a marilor parchete. Marea negociere „la pachet” dintre Nicușor Dan și Coaliție

Negocierile pentru desemnarea unor noi directori civili ai serviciilor de informații au intrat în linie dreaptă, însă un acord final între președintele Nicușor Dan și partidele din coaliția de guvernare ar putea viza inclusiv șefia marilor parchete – Parchetul General, DNA și DIICOT.

Instalat de mai bine de 7 luni la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan nu a făcut încă nicio propunere oficială pentru instalarea unor noi directori civili la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe. În prezent, SRI funcționează cu conducere militară, după demisia din iulie 2023 a lui Eduard Hellvig, în timp ce la SIE se află un director civil cu puteri depline, fostul senator PSD Gabriel Vlase. Motivul pentru care șeful statului nu a înaintat Parlamentului nicio propunere este că, după cum chiar el a recunoscut, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din Coaliția de guvernare, de care până la urmă depind aceste numiri.

Ce prevede procedura de numire

Directorul SRI este numit de Parlament, la propunerea președintelui Nicușor Dan. Procedura începe cu formularea propunerii de către președinte, după care candidatul este audiat în comisiile parlamentare de specialitate pentru controlul activității SRI. Ulterior, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului votează numirea. Pentru validare este necesară majoritatea voturilor deputaților și senatorilor prezenți. Așadar, șeful statului are nevoie să își asigure, din acest punct de vedere, o majoritate în Parlament.

Directorul SIE este numit printr-o procedură aproape identică. Și în acest caz, președintele face propunerea, candidatul este audiat în comisiile parlamentare competente pentru controlul activității SIE, iar numirea se face prin votul plenului reunit al Parlamentului, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți.

Tot în perioada următoare vor trebui numiți noi procurori-șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Mandatele actualilor titulari – Alex Florența, Marius Voineag și Alina Albu – urmează să expire pe 31 martie, în cazul primilor doi, respectiv pe 14 aprilie, în cazul șefei parchetului antimafia.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declanșat săptămâna trecută concursurile pentru aceste posturi. Conform procedurii, candidații eligibili susțin un interviu în fața unei comisii desemnate de ministru, acesta făcând selecția și trimițând propunerile către Secția pentru procurori a CSM, pentru aviz. Un aviz pozitiv permite înaintarea propunerilor către președintele Nicușor Dan, în timp ce un aviz negativ duce la un nou interviu sau la reluarea procedurii în cel mult 60 de zile. Deși, tehnic, nu face direct propunerile, cum se întâmplă în cazul directorilor serviciilor, președintele are și în ceea ce privește aceste numiri un cuvânt greu de spus. Șeful statului poate refuza propunerile ori de câte ori dorește, cu condiția să o facă motivat.

Cine ar putea conduce SRI și SIE

În aceste condiții, negocierile dintre președinte și coaliția de guvernare, în special cu principalele două partide – PSD și PNL – sunt deosebit de dificile. Anul trecut, conform mai multor relatări din presă, șeful statului l-ar fi înaintat informal ca propunere pentru șefia SRI pe avocatul Gabriel Zbârcea, însă acesta, notează G4Media, ar fi fost respins de PSD și PNL din cauza unor presupuse „simpatii neo-legionare”.

Într-o conferință de presă susținută săptămâna trecută la Paris, Nicușor Dan a admis că la șefia serviciilor ar putea fi instalați oameni politici, asta după ce inițial a promis că are în vedere persoane din societatea civilă, cu o anumită experiență. Totodată, a reiterat că va face propunerile în acord cu coaliția de guvernare.

Potrivit G4Media, PNL a preluat inițiativa și i-ar fi înaintat ca posibile variante pentru șefia principalului serviciu de intelligence al țării pe actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, dar și pe președintele Senatului, Mircea Abrudean. Pe lista scurtă a mai apărut și numele lui Florin Vlădică, din cadrul Departamentului Securității Naționale, însă sursele îl cotează cu șanse mici, neavând sprijinul politic al PNL. Pentru Serviciul de Informații Externe, situația este și mai complexă. PSD a vehiculat cel puțin trei nume: Vasile Dâncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea. Totuși, favorit pentru această poziție rămâne Marius Lazurcă, actual consilier prezidențial și diplomat de carieră.

Subiectul numirilor la șefia serviciilor este unul extrem de sensibil. „Adevărul” a luat legătura cu mai multe persoane din conducerile PSD și PNL, însă nimeni nu a dorit să facă oficial comentarii în această privință, majoritatea subliniind că negocierile sunt purtate de președinții de partid, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

„Trebuie aleși oameni competenți”

Fostul consilier prezidențial Cristian Hrițuc este de părere că în funcțiile de directori SRI și SIE trebuie numiți, cu prioritate, oameni bine pregătiți, care stăpânesc problematica, apartenența politică fiind mai puțin importantă în acest caz.

„Eu nu plec de la o partajare neapărată a portofoliilor. La servicii trebuie aleși oameni competenți, care știu domeniile foarte bine, care înțeleg situația geopolitică globală foarte bine și care au o experiență mare în cariera diplomatică. Este momentul în care toată clasa politică trebuie să fie responsabilă și să nu mai vadă posturile de la servicii neapărat ca niște posturi care trebuie deținute de către un partid. Avem o situație globală extraordinar de tensionată, iar rolul serviciilor în aceste situații este extrem de important. Sunt oameni politici cu o experiență foarte mare în domeniul acesta. Trebuie să înțeleagă domeniul și trebuie să înțeleagă geopolitica. Liderii de partide din coaliție, împreună cu președintele, trebuie să ajungă la un consens aici, pe criteriile de la care pleacă în numiri”, a explicat Hrițuc pentru „Adevărul”.

Numiri politice și la parchete

Pe lângă numirile la SRI și SIE, negocierile dintre Nicușor Dan și partidele politice vor viza și șefii parchetelor, asta deși procurorii ar trebui să fie aleși în urma unui concurs. Tot în cadrul conferinței de presă susținute la Paris, șeful statului a solicitat o „consultare” în acest sens cu premierul Ilie Bolojan.

„În ceea ce privește șefii de parchete, aici, din nou, este o procedură, care va fi lansată în zilele următoare, în care procurori care doresc să exercite aceste funcții de conducere își vor depune CV-urile. Ministrul Justiției va înainta și președintele, la rândul său, va numi sau va trimite înapoi. Cred că și aici este firesc să existe o consultare între președinte și prim-ministru”, a declarat Nicușor Dan.

Această tranzacționare „la pachet” – SRI pentru PNL, SIE agreat de PSD, plus negocierile pentru parchete – riscă să ducă la un scenariu de sumă nulă, în care toate părțile implicate vor avea ceva de câștigat și ceva de pierdut.

„Situația este foarte complicată, pentru că vorbim de o teamă a unor politicieni că se pune mâna pe justiție. Vorbim de un interes al taberelor din justiție. Sunt prea multe tabere cu prea multe interese și va fi greu de găsit un element comun, chiar între partide. Partidele au interese divergente și raportări diferite față de problema justiției. În justiție, după cum se vede, sunt o grămadă de probleme și sunt tabere cu diverse interese. Nu știu dacă va fi cineva avantajat într-un final, pentru că, dacă mergi pe o negociere, probabil vor fi compromisuri făcute și se va ajunge la o sumă de joc nulă”, a explicat Cristian Hrițuc.