Nicușor Dan vrea șefi ai SRI și SIE din afara partidelor: „Pentru fiecare am avut o listă lungă, una scurtă și niște discuții”

„Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții” despre numirea șefilor serviciilor secrete, a declarat președintele Nicușor Dan, joi seara, la Digi 24, unde a fost chestionat în legătură cu numele vehiculate în presă pentru șefia SRI și SIE, despre care șeful statului a declarat anterior că nu au legătură cu realitatea sau cu ce e în capul său.

În intervenția sa, Nicușor Dan a explicat că procesul de desemnare a noilor șefi ai SRI și SIE se desfășoară în cadrul unui mecanism democratic clar, în care atribuțiile sunt împărțite între președinte și Parlament.

„Există în orice sistem democratic un mecanism de echilibru al puterilor. Președintele propune, Parlamentul decide. Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Eu voi propune, Parlamentul va aproba. Vom avea o discuție înainte”, a declarat Nicușor Dan la Digi 24.

Șeful statului a subliniat și că apariția unor nume în spațiul public nu a fost deloc benefică pentru persoanele vizate.

„Mulți din cei care au apărut în spațiul public nu sunt foarte fericiți că numele lor a apărut, sunt prieteni de-ai lor din politică care au făcut ca numele lor să apară și prin asta șansele lor teoretice să scadă”, a declarat președintele.

Întrebat dacă șefii SRI și SIE vor fi numiți din rândul partidelor, președintele a spus că „cel mai bine” este să fie din afara partidelor – „oameni echilibrați, cu o maturitate umană, profesională, care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin într-un moment în care scena politică este marcată de negocieri sensibile, iar partidele încearcă să își maximizeze influența asupra unor instituții-cheie ale statului.

Chestionat în legătură cu afirmațiile fostului președinte Traian Băsescu, potrivit cărora partidele depășesc limitele bunului simț în ceea ce privește negocierile, deși n-ar trebui să aibă atât de multe pretenții în privința numirilor de la servicii, Nicușor Dan a răspuns:

„Sunt de acord cu afirmația, însă Băsescu se referă, de asemenea, la speculațiile din media. În mod oficial niciunul dintre partide nu a emis vreo pretenție. Mi-au cerut neoficial în discuții nu nume, ci criterii. Mult timp s-a întrerupt discuția în special din vina mea, pentru că au fost multe lucruri de făcut, dar acum trebuie să o închidem”.

Subiectul numirii noilor șefi ai serviciilor secrete a devenit intens mediatizat în ultimele săptămâni, după ce mai multe nume au circulat în presă, unele fiind ulterior infirmate de președinte.