Debandadă în recuperarea creanțelor staului. Guvernul face verificări la AAAS

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat joi, 21 mai, în ședința de Guvern, o notă de informare privind modul în care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) gestionează portofoliul de participații și creanțe ale statului. Documentul arată deficiențe majore în activitatea instituției, inclusiv o rată de recuperare a creanțelor de doar 7,48% și lipsa oricăror demersuri instituționale pentru 69% din portofoliu.

În urma constatărilor, a fost sesizat Corpul de Control al prim‑ministrului, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Dogioiu a precizat că nota prezentată de vicepremierul Gheorghiu reprezintă „o primă radiografie, cât de cât completă, a portofoliului administrat de această autoritate”.

„Pentru 69% din portofoliul Autorităţii nu a raportat niciun demers instituţional”

Potrivit acesteia, concluziile sunt îngrijorătoare:

„Concluziile arată că AAAS nu deţine o evidenţă consolidată şi operativă a portofoliului pe care îl administrează în numele statului român. Rata de recuperare a creanţelor este de 7,48%. Pentru 69% din portofoliul Autorităţii nu a raportat niciun demers instituţional. Un număr semnificativ de proceduri depăşesc termenele rezonabile, generând costuri nete din perspectiva de recuperare, adică costul operaţiunilor de recuperare depăşeşte ceea ce ar trebui recuperat. De exemplu, 109 proceduri depăşesc 5 ani, 93 depăşesc 10 ani, 30 depăşesc 20 de ani din 125 de înregistrări cu date raportate”.

Sesizarea Corpului de Control al prim-ministrului şi obligarea AAS să constituie evidenţa electronică consolidată

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat că nota include și recomandări ferme pentru remedierea situației:

„În primul rând, sesizarea Corpului de Control al prim-ministrului şi obligarea AAS să constituie evidenţa electronică consolidată. Sesizarea Curţii de Conturi şi, de asemenea, mandatarea AAS să închidă procedurile fără perspectivă de recuperare, şi, de asemenea, după finalizarea acestui audit, se recomandă evaluarea oportunităţii ca AAS să rămână o instituţie autonomă”.