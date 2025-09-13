Deputatul Mihai Fifor, atac dur la Oana Ene Dogioiu: „Subiectul plafonării preţurilor nici măcar nu a fost discutat în Coaliţie”

Deputatul PSD Mihai Fifor a negat existenţa unei decizii a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază, acuzând-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Oana Ene Dogioiu, că a anunţat „decizii inexistente”.

Mihai Fifor, atac la Oana Ene Dogioiu: „Anunţă decizii inexistente doar pentru a hrăni vanitatea”

Deputatul social-democrat Mihai Fifor susţine că a verficat „lucrurile” cu colegii săi care au participat la şedinţele Coaliţiei şi „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimentele de bază. „Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat”, susţine Fifor. El a adăugat că, „în schimb”, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, „a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării”. „Pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe «decizii» inexistente doar pentru a hrăni această vanitate”, mai spune parlamentarul PSD, potrivit News.ro.

„Şi totuşi, domnule Bolojan, ce v-au făcut românii, care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră? Le-aţi tăiat din venituri, le-aţi majorat taxele, îi ameninţaţi zilnic cu concedieri. Iar acum veniţi cu o nouă lovitură: eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază, în condiţiile în care oamenii abia îşi duc traiul de pe o zi pe alta”, afirmă social-democratul Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Mihai Fifor: „Nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării”

Deputatul PSD susţine că a verificat „lucrurile” cu colegii săi „care au participat la şedinţele Coaliţiei” şi „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării”.

„Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat. În schimb, ministrul Agriculturii, colegul nostru Florin Barbu, a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării. Cu toate acestea, am văzut cum, pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe «decizii» inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate. Însă adevărul rămâne unul singur: românii au nevoie de protecţie reală, nu de jocuri de imagine”, mai afirmă Fifor.

Acesta consideră că în condiţiile unei inflaţii care rămâne aproape de 10%, menţinerea plafonării preţurilor la alimentele de bază „nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simţ”.

„Ea înseamnă coşuri de cumpărături mai suportabile, mai puţină presiune pe bugetul fiecărei familii, un strop de stabilitate într-o perioadă de haos şi incertitudine economică. PSD spune răspicat: DA, plafonarea trebuie menţinută. Ce spun PNL, USR, UDMR? Sunt de partea oamenilor sau aleg să le facă traiul şi mai greu? Restul – zvonuri, declaraţii iresponsabile şi orgolii inutile – nu rezolvă nimic. Noi alegem bun-simţul. Şi punem oamenii pe primul loc”, mai afirmă Mihai Fifor.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliţie, iar PSD nu poate fi de acord că o asemenea măsură.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, sâmbătă, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.