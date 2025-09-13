search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Deputatul Mihai Fifor, atac dur la Oana Ene Dogioiu: „Subiectul plafonării preţurilor nici măcar nu a fost discutat în Coaliţie”

0
0
Publicat:

Deputatul PSD Mihai Fifor a negat existenţa unei decizii a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază, acuzând-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Oana Ene Dogioiu, că a anunţat „decizii inexistente”. 

Mihai Fifor o contrazice pe purtătoarea de cuvânt Oana Ene Dogioiu / Sursa foto: Arhivă
Mihai Fifor o contrazice pe purtătoarea de cuvânt Oana Ene Dogioiu / Sursa foto: Arhivă

Mihai Fifor, atac la Oana Ene Dogioiu: „Anunţă decizii inexistente doar pentru a hrăni vanitatea”

Deputatul social-democrat Mihai Fifor susţine că a verficat „lucrurile” cu colegii săi care au participat la şedinţele Coaliţiei şi „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimentele de bază. „Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat”, susţine Fifor. El a adăugat că, „în schimb”, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, „a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării”. „Pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe «decizii» inexistente doar pentru a hrăni această vanitate”, mai spune parlamentarul PSD, potrivit News.ro

„Şi totuşi, domnule Bolojan, ce v-au făcut românii, care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră? Le-aţi tăiat din venituri, le-aţi majorat taxele, îi ameninţaţi zilnic cu concedieri. Iar acum veniţi cu o nouă lovitură: eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază, în condiţiile în care oamenii abia îşi duc traiul de pe o zi pe alta”, afirmă social-democratul Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook. 

Mihai Fifor: „Nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării”

Deputatul PSD susţine că a verificat „lucrurile” cu colegii săi „care au participat la şedinţele Coaliţiei” şi „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării”.  

„Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat. În schimb, ministrul Agriculturii, colegul nostru Florin Barbu, a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării. Cu toate acestea, am văzut cum, pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe «decizii» inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate. Însă adevărul rămâne unul singur: românii au nevoie de protecţie reală, nu de jocuri de imagine”, mai afirmă Fifor.

Acesta consideră că în condiţiile unei inflaţii care rămâne aproape de 10%, menţinerea plafonării preţurilor la alimentele de bază „nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simţ”.

„Ea înseamnă coşuri de cumpărături mai suportabile, mai puţină presiune pe bugetul fiecărei familii, un strop de stabilitate într-o perioadă de haos şi incertitudine economică. PSD spune răspicat: DA, plafonarea trebuie menţinută. Ce spun PNL, USR, UDMR? Sunt de partea oamenilor sau aleg să le facă traiul şi mai greu? Restul – zvonuri, declaraţii iresponsabile şi orgolii inutile – nu rezolvă nimic. Noi alegem bun-simţul. Şi punem oamenii pe primul loc”, mai afirmă Mihai Fifor.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliţie, iar PSD nu poate fi de acord că o asemenea măsură. 

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, sâmbătă, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
digi24.ro
image
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile
stirileprotv.ro
image
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu oricine își permite să vină aici
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, troll-ul care l-a împușcat pe Charlie Kirk și ce mesaje a lăsat. Ce este un groyper, semnificații din lumea gamerilor
libertatea.ro
image
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
digi24.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Cum pot obţine românii din Germania 300 de euro? Acte necesare şi condiţii
playtech.ro
image
Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga! Detalii despre mutarea bombă: „Discuții cu o echipă din București”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
romaniatv.net
image
Statul român nu vrea să spună ce ajutoare a trimis Ucrainei. Au fost 23 de pachete
mediaflux.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Horoscop duminică, 14 septembrie. Apar schimbări în viețile Racilor, Leilor le surâde norocul, câștiguri pentru Săgetători
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome