Fostul ministru de finanțe, Adrian Câciu, atac dur la Oana Dogioiu: „Minte de rupe! Să-și ceară scuze. Să nu mai vorbească în afara fișei postului”

Fostul ministru de Finanțe și actual deputat PSD, Adrian Câciu, a lansat critici dure la adresa purtătorului de cuvânt al Guvernului, Oana Dogioiu, pe care o acuză că a depășit limitele funcției sale atunci când a vorbit despre deciziile Coaliției de Guvernare.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului este dur criticată din interiorul PSD pentru că și-a permis să vorbească în numele Coaliției, deși lucrează la Guvern

Tensiuni în spațiul public după ce deputatul PSD și fost ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a criticat-o dur pe purtătorul de cuvânt al Guvernului, Oana Dogioiu. Într-o postare pe Facebook, acesta i-a cerut să își ceară scuze public și a subliniat că Dogioiu „nu are niciun rol în Coaliția de Guvernare”, putând vorbi doar în numele Executivului. Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre continuarea plafonării adaosului comercial la alimente, măsură pe care Câciu o consideră esențială pentru reducerea inflației.

„Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului!

Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliției de Guvernare dar și de miniștri din Guvern(a se vedea declarația lui Miruță), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliția de Guvernare, for în care nu are nici un rol.

Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Domnia sa poate vorbi doar în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coalitiei. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan doar în calitatea acestuia de premier.

Orice spune doamna Dogioiu despre Coalitia de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtator de cuvânt al Coaliției.” a scris fostul minsitru de finanțe al PSD într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Eliminarea plafonării prețurilor la alimente a reaprins spiritele în Coaliție

Controversa privind plafonarea adaosului comercial la alimente reaprinde spiritele în Coaliția de Guvernare. Deși până în prezent nu a fost luată nicio decizie oficială privind continuarea sau oprirea măsurii, fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, susține că aceasta trebuie prelungită. Argumentul său este legat de creșterea accelerată a inflației, care, potrivit calculelor sale, ar fi urcat cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9%.

„În Coaliție NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!

În esență, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reușit să creasca inflatia cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale) se impune ca masura să continue cel puțin până când inflația ajunge sub 5%.

Oricine vă spune că nu a funcționat măsura, minte de rupe. Sau, mai știi, poate este un pic influențat(a se înțelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii!

Nu vă ajunge? Nu v-a ieșit IMCA și acum tot pe jupuire?” a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Reacția lui Câciu vine după ce Oana Dogioiu a comunicat de la Guvern că în coaliție s-a discutat despre eliminarea plafonării prețurilor

Guvernul României a anunțat că nu va mai prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care fusese aplicată anterior pentru a proteja consumatorii. Decizia a fost luată de coaliția de guvernare, fără vreo opinie contrară din Coaliție, a precizat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Oana Ene Dogioiu.

Potrivit acesteia, prelungirea anterioară a plafonării, decisă în urmă cu trei luni, urma să fie ultima, întrucât a generat distorsiuni economice atât pentru producători, cât și pentru comercianți. Aceasta a subliniat că măsura, deși menită să țină prețurile sub control, a creat efecte neprevăzute asupra lanțului de aprovizionare.

„Decizia neprelungirii plafonarii adaosului comercial la alimentele de baza a fost luata de coalitia de guvernare. Coalitia a decis, fara nicio opinie contrara, la momentul respectiv, ca prelungirea din urma cu trei luni a plafonarii urma sa fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atat la nivelul producatorilor cat si al comerciantilor. Saptamana viitoare premierul va avea discutii cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura ca neprelungirea plafonarii nu va provoca cresteri importante de preturi” a spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Oana Ene Dogioiu.