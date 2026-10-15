 De ce n-a avut încă România o reacție după ce o navă a fost lovită în apropiere de Sulina. Nicușor Dan: „Au trecut puține ore” | adevarul.ro
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De ce n-a avut încă România o reacție după ce o navă a fost lovită în apropiere de Sulina. Nicușor Dan: „Au trecut puține ore”

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Președintele Nicușor Dan a declarat joi că va exista o reacție după ce o navă aflată la 14 mile marine de Sulina a fost lovită, iar un incendiu a izbucnit la bordul ei.

Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă Bucureștiul va solicita consultări în cadrul NATO, în baza Articolului 4. Șeful statului a evitat să ofere un răspuns clar.

„Au trecut puține ore și vrem să avem toate datele despre ce s-a întâmplat. O să fie o reacție a României”, a afirmat acesta.

El a anunțat că a avut deja o primă discuție cu premierul Bulgariei despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și că cei doi vor aborda subiectul direct cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

„Față de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar acum de dimineață și împreună cu acesta o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO după-amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne coordonăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră”, a afirmat Nicușor Dan.

Reacția vine după ce o navă aflată la 14 mile marine de Sulina a cerut ajutor marinarilor români. Opt marinari au fost dați dispăruți.

Incidentul vine la o zi după ce o navă sub pavilionul Insulelor Comore a fost atacată în rada Sulina, în seara de miercuri, 14 octombrie. Vasul, care plecase din Turcia și urma să ajungă în portul ucrainean Ismail pentru a încărca marfă, a fost lovit de o dronă în apele teritoriale românești

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