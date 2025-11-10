Curțile de Apel, alături de ÎCCJ: „Lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem”

Preşedinţii Curţilor de Apel din România și-au exprimat sprijinul ferm față de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) și față de președintele acesteia, Lia Savonea, condamnând „atacul concertat” și presiunile publice fără precedent care vizează instanța supremă și avertizând că astfel de acțiuni afectează încrederea în întreg sistemul judiciar.

Preşedinţii Curţilor de apel din România au transmis un mesaj de susţinere pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), arătând că, atunci când instanţa supremă este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanţele din ţară şi afectează încrederea în toţi judecătorii.

În ultimele zile, Înalta Curte a devenit ținta unor critici publice, după deciziile în dosarele lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fost președinte Eximbank, dar și după declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care a atacat pensiile speciale și a comparat sistemul cu „un fel de Caritas”.

De asemenea, afirmațiile și reacțiile politice la deciziile CCR și ale Înaltei Curți privind prescripția faptelor penale și menținerea pensiilor speciale au fost interpretate de magistrați drept „forme de presiune și discreditare publică a justiției”.

Preşedinţii Curţilor de Apel consideră că ceea ce se întâmplă în aceste zile cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este doar o atingere adusă conducerii instanţei supreme, ci o slăbire a justiţiei în ansamblu. „Justiţia română este un sistem unitar. Autoritatea instanţei supreme garantează echilibrul întregului edificiu jurisdicţional. Atunci când Înalta Curte este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanţele din ţară şi afectează încrederea în toţi judecătorii. Cum potrivit art. 126 din Constituţia României, justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege, considerăm că ceea ce se întâmplă în aceste zile cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este doar o atingere adusă conducerii instanţei supreme, ci o slăbire a justiţiei în ansamblu”, au afirmat preşedinţii Curţilor de apel.

În opinia acestora, prin aceste atacuri este vulnerabilizat întregul sistem.

„Lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem - de la curţile de apel la tribunale şi judecătorii - şi cu afectarea încrederii societăţii în capacitatea judecătorilor de a-şi îndeplini rolul constituţional. Discreditarea publică a preşedintelui instanţei supreme, prin manipulare şi dezinformare, creionează arhitectura unui dezechilibru statal fundamental, o îndepărtare periculoasă de la democraţie prin afirmarea arbitrariului ca politică a statului”, a precizat sursa citată.

De asemenea, preşedinţii Curţilor de apel din ţară au susţinut că justiţia nu cedează niciunei forme de presiune. „În acest context, afirmăm răspicat că justiţia nu se negociază şi nu cedează niciunei forme de presiune, justiţia nu cere şi nu acceptă privilegii, ci respectarea locului şi rolului său într-o societate democratică, pretinzând celorlalte puteri în stat respectarea standardelor de colaborare loială interinstituţională şi de manifestare în acord cu statutul şi prerogativele de puteri în stat. Justiţia se înfăptuieşte prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ori nevoia constantă şi viscerală, coordonată minuţios, de denigrare a acestei instituţii, exprimă nevoia de totalitarism şi arbitrar a celor ce o promovează, protecţia dreptului cetăţeanului de rând, atât de clamat în discursul public, fiind doar mijlocul insidios prin care se realizează dezinformarea şi captarea”, au arătat aceştia.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a susţinut că această campanie fără precedent de denigrare a instanţei supreme şi a judecătorilor „reprezintă acţiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicaţi oameni politici, grupurile de presiune şi formatori de opinie afiliaţi acestora”.