Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
Lovitură pentru manelistul Dani Mocanu: a fost condamnat definitiv la închisoare în dosarul de tentativă de omor

Publicat:

Curtea de Apel Brașov a pronunțat joi, 6 noiembrie, condamnarea definitivă a cântărețului de manele Dani Mocanu la 4 ani de închisoare, în dosarul privind tentativa de omor.

Daniel Mocanu, condamnat la închisoare FOTO: Facebook
Daniel Mocanu, condamnat la închisoare FOTO: Facebook

Sentința definitivă vine după apelurile depuse de procurori, artist și una dintre victime, în urma hotărârii inițiale a Tribunalului Pitești.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 august 2022, Dani Mocanu, fratele său și alți doi complici au bătut cu ranga și cu pumnii doi bărbați la o benzinărie OMV de la ieșirea din Pitești. Una dintre victime a avut nevoie de peste două luni de îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă victimă a necesitat șase zile de îngrijiri medicale.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea cum Dani Mocanu îl ține pe un bărbat, în timp ce fratele său îl lovește cu o bară metalică. Victima a suferit o fractură de craniu și a fost internată la Spitalul Județean Argeș.

Filmările surprinse de camerele de supraveghere arată cum Dani Mocanu îl imobilizează pe unul dintre bărbați, în timp ce fratele său îl lovește.

Deși imaginile sunt clare, manelistul a susținut că nu a participat la agresiune, ci a încercat să intervină pentru a calma conflictul. Procurorii și partea vătămată susțin contrariul, arătând că implicarea sa a fost activă și directă.

După eveniment, Dani Mocanu a fost plasat inițial în arest la domiciliu timp de 1 an și 4 luni, apoi a rămas sub control judiciar.

