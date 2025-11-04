Breaking Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, eliberați din pușcărie

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați din închisoare.

Ionuț Costea, fost președinte Eximbank și Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe au fost eliberați marți din închisoare, printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Decizia a fost luată după recursul în casație formulat de Sebastian Vlădescu, fost ministru de finanțe, și de Ionuț Mircea Costea, fost președinte al Eximbank. Cei doi au contestat condamnările definitive din 2023 în dosarul „Mită la CFR”, unde compania austriacă Swietelsky ar fi pus la dispoziție 20 de milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate București–Constanța.

Ionuț Costea este fostul președinte Eximbank. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru mită. A fost adus înapoi în România în vara acestui an, când a fost extrădat din Turcia.

În cazul fostului ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu, acesta a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru săvărșirea infracțiunii de trafic de influență și 1 an și 4, însemnând sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

„Cauza are ca obiect infracţiuni de corupţie săvârşite în perioada 2005-2017, respectiv plăţi în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro făcute de către o companie străină, cu titlu de comisioane, către oficiali români sau persoane cu influenţă asupra acestora, în legătură cu încheierea şi executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate”, a transmis DNA, în noiembrie 2019, odată cu trimiterea dosarului în instanţă.

”Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la Justiție.

În același timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente.

Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare.

Decizia CCR viziează doar aspectul penal. Obligațiile civile și măsurile de confiscare rămân valabile. Astfel, Sebastian Vlădescu trebuie să plătească 2.177.000 euro, 3.990.248 lei și 65.000 euro, iar Ionuț Mircea Costea: 3.121.328 lei și 1.919.900 euro.

Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligațiile civile și măsurile de confiscare dispuse rămânând valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat.

Astfel, în cauzele menționate s-a dispus, după cum urmează:

În dosarul nr. 1946/1/2023* – inculpații Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea rămân să plătească:

a) sumele de 3.990.248,60 lei și de 65.000 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, și confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la același inculpat;

b) sumele de 3.121.328,41 lei și de 1.919.900 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Mircea Ionuț Costea;

Totodată, au fost menținute măsurile asiguratorii instituite până la concurența sumelor confiscate, rezultând că masurile civile dispuse totalizează 7.111.577,01 RON și 4.161.900 Euro.

În dosarul nr. 1783/1/2023* – inculpatul Darius Vâlcov rămâne să plătească suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciul reținut în sarcina sa. Au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în vederea recuperării prejudiciului.

Soluțiile de punere în libertate exprimă respectarea unei decizii constituționale care face parte din ordinea de drept”, anunță Înalta Curte de Casație și Justiție într-un comunicat de presă.