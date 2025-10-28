Președinte ICCJ spune că instituția nu a validat proiectul de lege privind pensiile magistraților: „Declarațiile recente riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției”

Înalta Curte de Casație și Justiție reacționează la afirmațiile președintelui UDMR, Kelemen Hunor, „referitoare la un presupus acord al ÎCCJ asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților” precizând că „nu corespund realității”.

„Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraților. Declarațiile recente, inclusiv cele făcute de domnul Hunor Kelemen, care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curți, nu corespund realității și riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției”, se arată într-un comunicat al instituției, semnat de judecătoarea Lia Savonea, președintele ÎCCJ

Înalta Curte reamintește că, potrivit Constituției și legii, nu are atribuții de avizare a proiectelor legislative.

„O consultare informală nu poate fi interpretată ca un acord instituțional și nici ca o validare a conținutului unui proiect de lege”, transmite Lia Savonea.

„O deformare gravă a ordinii constituționale”

În același comunicat se mai arată că Înalta Curte „a respins cu fermitate, în mod constant, orice inițiativă legislativă care ar fi fost de natură să slăbească statutul sau independența magistratului”

„Atribuirea către instanța supremă a unui rol de „consilier legislativ” al Guvernului sau Parlamentului reprezintă o deformare gravă a ordinii constituționale și o atingere adusă principiului separației puterilor în stat. Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă cu fermitate că nu a abandonat și nu va abandona niciodată rolul său constituțional, iar magistrații din România trebuie să aibă convingerea că independența lor nu poate fi negociată sau folosită ca pretext în dispute politice”, se mai arată în comunicat.

Amintim că președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, luni seară, că în societatea românească există „nervozitate și nemulțumire” din cauza faptului că Guvernul și Parlamentul nu reușesc să rezolve problema pensiilor magistraților.

„Aici apare nervozitatea, aici apare într-un fel neputința, fiindcă tu nu poți să spui oamenilor că ești în Parlament, ai majoritate și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile. Nu poți. Asta se întâmplă”, a spus Kelemen Hunor la Digi24, referindu-se la blocajul politic pe tema reformei pensiilor speciale.

Președintele UDMR a avertizat că prelungirea acestei situații riscă să ducă la o ruptură între politicieni și cetățeni:

„Guvernele anterioare, majoritățile anterioare au încercat tot felul de metode, cu impozitarea pensiilor... și n-a ieșit nici una dintre formele propuse. Oamenii spun «Domnule, atunci mai avem nevoie de Parlament? Avem nevoie de revoluție la un moment dat». Spun «Haideți, plecați cu toții, vedem ce facem cu țara». Deci percepția în politică e o chestiune extrem de importantă. Și eu înțeleg pe magistrați, dar și ei trebuie să înțeleagă că în societate, în acest moment, există această nervozitate și nemulțumire. Nu oamenii sunt de vină. Nu oamenii care sunt nervoși sunt vinovați.”